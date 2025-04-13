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13 апреля, 10:05
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Их всегда приходится доделывать: любимые горячие бутерброды – то, что надо в выходной

Лилия Имбировская-Сиваковская

В выходные нужно отдыхать, а не долго стоять у плиты. А хорошо начать день помогут любимые горячие бутерброды.

Горячие бутерброды – это идеальная опция для вкусного старта выходного дня. Единственная ошибка, которую можно сделать – это приготовить их мало, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Рецепт любимых горячих бутербродов

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 батон;
– 150 граммов сыра;
– 150 граммов колбасы;
– зеленый лук;
– 5 – 6 яиц;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Батон нарезаем ломтиками.
  2. Колбасу натираем или нарезаем маленькими кубиками.
  3. Мелко нарезаем зеленый лук.
  4. Сыр мелко натираем мелко.
  5. Взбиваем яйца. Добавляем к ним все ингредиенты и хорошо перемешиваем.
  6. Разогреваем сковороду, жарим бутерброды сначала начинкой вниз, а потом переворачиваем. Если есть бутербродница – можно пожарить бутерброды в ней. Также можно запечь бутерброды в духовке.
  7. Подаем с любимыми соусами.

Приятного аппетита!

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