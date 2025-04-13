Их всегда приходится доделывать: любимые горячие бутерброды – то, что надо в выходной

В выходные нужно отдыхать, а не долго стоять у плиты. А хорошо начать день помогут любимые горячие бутерброды.

Горячие бутерброды – это идеальная опция для вкусного старта выходного дня. Единственная ошибка, которую можно сделать – это приготовить их мало, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Кстати Для вкусного завтрака или сэндвича на работу: рецепт яичницы с маринованным огурцом и сыром Рецепт любимых горячих бутербродов Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 батон;

– 150 граммов сыра;

– 150 граммов колбасы;

– зеленый лук;

– 5 – 6 яиц;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Батон нарезаем ломтиками. Колбасу натираем или нарезаем маленькими кубиками. Мелко нарезаем зеленый лук. Сыр мелко натираем мелко. Взбиваем яйца. Добавляем к ним все ингредиенты и хорошо перемешиваем. Разогреваем сковороду, жарим бутерброды сначала начинкой вниз, а потом переворачиваем. Если есть бутербродница – можно пожарить бутерброды в ней. Также можно запечь бутерброды в духовке. Подаем с любимыми соусами. Приятного аппетита! Через него говорит сама нежность: рецепт легендарного польского торта.