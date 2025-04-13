13 апреля, 10:05
Их всегда приходится доделывать: любимые горячие бутерброды – то, что надо в выходной
В выходные нужно отдыхать, а не долго стоять у плиты. А хорошо начать день помогут любимые горячие бутерброды.
Горячие бутерброды – это идеальная опция для вкусного старта выходного дня. Единственная ошибка, которую можно сделать – это приготовить их мало, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
Кстати Для вкусного завтрака или сэндвича на работу: рецепт яичницы с маринованным огурцом и сыром
Рецепт любимых горячих бутербродов
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 батон;
– 150 граммов сыра;
– 150 граммов колбасы;
– зеленый лук;
– 5 – 6 яиц;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Батон нарезаем ломтиками.
- Колбасу натираем или нарезаем маленькими кубиками.
- Мелко нарезаем зеленый лук.
- Сыр мелко натираем мелко.
- Взбиваем яйца. Добавляем к ним все ингредиенты и хорошо перемешиваем.
- Разогреваем сковороду, жарим бутерброды сначала начинкой вниз, а потом переворачиваем. Если есть бутербродница – можно пожарить бутерброды в ней. Также можно запечь бутерброды в духовке.
- Подаем с любимыми соусами.
Приятного аппетита!
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