Ужин на семью без забот: оригинальный тарт с сыром и спаржей
- Рецепт тарта с сыром и спаржей включает слоеное тесто, сыр, желток, спаржу, соль, перец и оливковое масло.
- С этим рецептом вы вкусно накормите семью без лишних усилий.
Накормить всю семью без лишних усилий это вполне реально. Например, этот тарт даст возможность справиться с этой задачей на "отлично".
Этот тарт принесет оригинальные оттенки в привычные будни и соберет за столом всю семью еще до того, как будет готов. 24 Канал советует попробовать рецепт, которым поделилась победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина в своем инстаграме.
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Рецепт тарта с сыром и спаржей
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 лист готового слоеного теста;
– 200 – 250 граммов творога;
– 1 желток + 1 столовая ложка молока для смазывания;
– пучок спаржи;
– соль, перец, оливковое масло.
Приготовление:
Включите духовку и нагрейте до 180 градусов.
Тесто достаньте из морозилки, дайте растаять и немного раскатайте. Сформируйте бортики, просто подвернув края к середине.
В центр выложите натертый сыр, оставив небольшую горстку для финального слоя.
Нижние кончики спаржи обрежьте, слегка смажьте ее маслом, приправьте солью и молотым перцем. Разложите спаржу поверх сыра.
Взбейте желток с небольшим количеством молока и намажьте им края теста для аппетитного румянца. Сверху посыпьте остатками сыра.
Выпекайте пирог в разогретой духовке 25 – 30 минут, пока не станет золотистым и хрустящим.
Приятного аппетита!
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