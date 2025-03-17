Наслаждение в горшке: болгарский гювеч – вы сегодня же вынете глиняную посуду

Картофель, мясо и овощи, запеченные в горшочке –ну разве перед этим можно устоять? Как только блюдо окажется в духовке, на кухню сбежится вся семья.

Гювеч – это балканский гуляш, который часто готовят болгарские хозяйки. Неудивительно, что это блюдо является частым гостем на местных столах, ведь его вкус хочется чувствовать каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Haps. Интересно Она просто покоряет свежестью: соленая сырковая намазка от звездной пани Стефы Рецепт гювеча Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 700 граммов свинины;

– 800 граммов картофеля;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 150 граммов стручковой фасоли;

– 3 красных перца;

– баклажан;

– 2 – 3 помидора;

– петрушка;

– молотая паприка;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Нарежьте мясо небольшими кусочками и обжарьте его на горячей сковороде. Добавьте к мясу мелко нарезанный лук и продолжайте обжаривать, пока он не станет золотистым. Переложите обжаренное мясо с луком в глиняный горшок. Добавьте к ним сырой картофель, нарезанный кубиками, баклажаны, стручковую фасоль, красный перец, бамию, морковь, порезанную кольцами, и очищенные помидоры Приправьте блюдо измельченной петрушкой, молотой паприкой, солью и черным перцем. Залейте немного масла и воды так, чтобы жидкость занимала треть высоты горшка. Плотно накройте крышкой и поставьте горшок в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 2 часа, пока мясо станет нежным и мягким. Приятного аппетита! Сделать легче, чем пойти в магазин: проверенный рецепт домашней колбасы на Пасху.