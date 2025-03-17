Гювеч – це балканський гуляш, який часто готують болгарські господині. Не дивно, що ця страва є частим гостем на місцевих столах, адже її смак хочеться відчувати кожного дня, розповідає 24 Канал з посиланням на Haps.

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Рецепт гювечу

Час :

: Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів свинини;

– 800 грамів картоплі;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 150 грамів стручкової квасолі;

– 3 червоних перці;

– баклажан;

– 2 – 3 помідори;

– петрушка;

– мелена паприка;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Наріжте м’ясо невеликими шматочками та обсмажте його на гарячій сковороді. Додайте до м’яса дрібно нарізану цибулю та продовжуйте обсмажувати, доки вона не стане золотистою. Перекладіть обсмажене м’ясо з цибулею у глиняний горщик. Додайте до них сиру картоплю, нарізану кубиками, баклажани, стручкову квасолю, червоний перець, бамію, моркву, порізану кільцями, та очищені помідори Приправте страву подрібненою петрушкою, меленою паприкою, сіллю та чорним перцем. Залийте трохи олії й води так, щоб рідина займала третину висоти горщика. Щільно накрийте кришкою і поставте горщик у розігріту до 180 градусів духовку. Запікайте приблизно 2 години, доки м’ясо стане ніжним та м’яким.

Смачного!

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