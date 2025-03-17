Гювеч – це балканський гуляш, який часто готують болгарські господині. Не дивно, що ця страва є частим гостем на місцевих столах, адже її смак хочеться відчувати кожного дня, розповідає 24 Канал з посиланням на Haps.
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Рецепт гювечу
- Час:
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів свинини;
– 800 грамів картоплі;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 150 грамів стручкової квасолі;
– 3 червоних перці;
– баклажан;
– 2 – 3 помідори;
– петрушка;
– мелена паприка;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте м’ясо невеликими шматочками та обсмажте його на гарячій сковороді.
- Додайте до м’яса дрібно нарізану цибулю та продовжуйте обсмажувати, доки вона не стане золотистою.
- Перекладіть обсмажене м’ясо з цибулею у глиняний горщик. Додайте до них сиру картоплю, нарізану кубиками, баклажани, стручкову квасолю, червоний перець, бамію, моркву, порізану кільцями, та очищені помідори
- Приправте страву подрібненою петрушкою, меленою паприкою, сіллю та чорним перцем.
- Залийте трохи олії й води так, щоб рідина займала третину висоти горщика. Щільно накрийте кришкою і поставте горщик у розігріту до 180 градусів духовку.
- Запікайте приблизно 2 години, доки м’ясо стане ніжним та м’яким.
Смачного!
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