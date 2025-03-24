Самый вкусный сырный корж: хачапури по-мегрельски – хоть каждый день готовь это чудо

Хачапури – одна из звезд грузинской кухни, которую любят абсолютно все. Немножечко старания – и вы окунетесь в незабываемый вкусовой опыт, который можно создавать при малейшем желании.

Нежное тесто, румяная корочка и большое количество сыра – от самого описания этого блюда уже текут слюнки. Это хачапури не только вкусное, но и сытное, поэтому станет идеальным вариантом для дружеского семейного ужина, информирует 24 Канал со ссылкой на Feast Delights. Интересно Быстрый торт – это вполне реально: все подруги попросят вас научить его готовить Рецепт хачапури по-мегрельски Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиент:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров кислого молока;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сухих дрожжей;

– 500 граммов Имеретинского сыра;

– 300 граммов сулугуни;

– 50 граммов сливочного масла. Приготовление: Соедините в глубокой миске подогретый кисломолочный напиток, сахар и сухие дрожжи. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы дрожжи активизировались и начали пузыриться. После этого добавьте куриное яйцо, щепотку соли и постепенно вводите пшеничную муку, вымешивая мягкое тесто. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Поместите тесто в теплое место на 60 минут, чтобы оно поднялось и увеличилось в объеме. Натрите Имеретинский сыр и сулугуни на средней терке и тщательно перемешайте. По желанию добавьте кусочек мягкого сливочного масла для придания нежности сырной начинке. Разделите тесто на несколько одинаковых частей. Каждую часть раскатайте в круглый пласт. Выложите творожную начинку в центр каждого пласта, соберите края теста к центру и крепко защелкните. Затем осторожно раскатайте каждый полученный шар в плоский корж диаметром около 20 сантиметров. Хачапури можно выпекать в разогретом до 180 градусов духовом шкафу в течение 15 – 20 минут, или жарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. После приготовления смажьте хачапури кусочком сливочного масла для придания блеска и аромата. Приятного аппетита! Это блюдо стоит внимания гурманов: оригинальный рецепт печени.