УКР РУС
28 января 2025, 00:20
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Вы и сами от него не откажетесь: вкусное и питательное хачапури для детей

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сочетание теста и сыра всегда срабатывает на "отлично". Тем более когда речь идет о хачапури.

Хачапури не входит в перечень сложных блюд, а его вкус нравится абсолютно всем. Если вы хотите порадовать своего ребенка чем-то особенным, 24 Канал предлагает сделать это по рецепту из инстаграма Карины Перовской.

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Рецепт хачапури для детей

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 300 граммов творога;
– 2 яйца (1 для теста);
– 5 столовых ложек муки;
– щепотка разрыхлителя;
– твердый сыр – для выкладывания сверху;
– зелень – для выкладывания сверху.

Приготовление:

  1. Разомните творог вилкой.

  2. Добавьте яйцо и хорошо перемешайте.

  3. Высыпьте муку вместе с разрыхлителем и снова тщательно перемешайте.

  4. Сформируйте "лодочку" из полученной смеси.

  5. Натертый сыр и нарезанную зелень выложите сверху.

  6. Смажьте бортики яйцом.

  7. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 – 25 минут.

Приятного аппетита!

Он на вкус как Ferrero Rocher: вкусный десерт из неожиданного ингредиента.