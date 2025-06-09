Вы влюбитесь в него с первой ложки: холодный клубничный суп – лучшее решение в жару
- Холодный клубничный суп является оригинальным блюдом, которое стоит попробовать в жару.
- Основные ингредиенты включают 500 граммов клубники, обезжиренный йогурт, молоко, сахар, и половинку апельсина.
Холодный суп – это прекрасная возможность вкусно поесть даже в жару. А с любимой клубникой он на вкус еще лучше.
Обычно клубника является основой для десертов, но поверьте – суп с этой ягодой получается просто фантастический. 24 Канал рекомендует обязательно попробовать это оригинальное блюдо с рецептом портала "На пенсии".
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Рецепт холодного супа с клубникой
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов клубники;
– 100 граммов обезжиренного йогурта;
– 100 миллилитров молока;
– сахар по вкусу;
– половинка апельсина.
Приготовление:
Клубнику хорошо промойте под проточной водой, удалите плодоножки и хвостики.
Подготовленные ягоды положите в чашу блендера. Добавьте сахар, натуральный йогурт и немного молока.
Из апельсина выжмите сок и влейте его в смесь.
Взбивайте все ингредиенты на высокой скорости примерно 1 минуту, до получения однородной, шелковистой консистенции.
Готовую массу разлейте по глубоким тарелкам или чашам. Перед подачей охладите в холодильнике.
Приятного аппетита!
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