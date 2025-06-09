Вы влюбитесь в него с первой ложки: холодный клубничный суп – лучшее решение в жару

Холодный суп – это прекрасная возможность вкусно поесть даже в жару. А с любимой клубникой он на вкус еще лучше.

Обычно клубника является основой для десертов, но поверьте – суп с этой ягодой получается просто фантастический. 24 Канал рекомендует обязательно попробовать это оригинальное блюдо с рецептом портала "На пенсии". Интересно Картофель даже не надо тереть: рецепт драников, с которым будете делать их значительно чаще Рецепт холодного супа с клубникой Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 500 граммов клубники;

– 100 граммов обезжиренного йогурта;

– 100 миллилитров молока;

– сахар по вкусу;

– половинка апельсина. Приготовление: Клубнику хорошо промойте под проточной водой, удалите плодоножки и хвостики. Подготовленные ягоды положите в чашу блендера. Добавьте сахар, натуральный йогурт и немного молока. Из апельсина выжмите сок и влейте его в смесь. Взбивайте все ингредиенты на высокой скорости примерно 1 минуту, до получения однородной, шелковистой консистенции. Готовую массу разлейте по глубоким тарелкам или чашам. Перед подачей охладите в холодильнике. Приятного аппетита! Просто и изысканно: рецепт клубничной панакоты.