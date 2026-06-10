Лучшие холодные супы против жары: эти блюда в холодильнике не задержатся

Может казаться, что в жару первые блюда теряют популярность. А вот и не так – стоит лишь сменить фокус на холодные варианты!

Холодные супы обожают все, и даже дети будут просить дополнительную порцию. 24 Канал собрал несколько вариантов, среди которых вы точно найдете что-то себе по вкусу.

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Как приготовить окрошку?

Это тот суп, который вы точно приготовите с удовольствием. Берем рецепт yuliia.senych и наслаждаемся!

Ингредиенты:

– 400 граммов филе бедра;

– 3 – 4 картофелины;

– 5 яиц;

– 1 – 2 огурца;

– 100 граммов сметаны;

– 100 граммов майонеза;

– укроп;

– пол чайной ложки лимонной кислоты;

– 3 литра воды;

– соль по вкусу;

– горчица и лимонный сок.

Замечательный суп, который подходит в жару: смотрите видео

Приготовление:

Заранее отварите до готовности картофель, куриные яйца и мясное филе. Мясо аккуратно разделите на волокна или измельчите ножом, а очищенные овощи и яйца тщательно нарежьте одинаковыми мелкими кубиками. Мелко нашинкуйте любимую свежую зелень и соедините все подготовленные ингредиенты в глубокой вместительной кастрюле. Добавьте туда сметану, майонез и залейте основу чистой прохладной водой. Приправьте блюдо солью и лимонной кислотой, ориентируясь на собственный вкус, после чего хорошо все вымешайте и отправьте в холодильник для качественного охлаждения. Готовую окрошку подавайте к столу, по желанию добавив немного острой горчицы или свежего лимонного сока для пикантности.

Как приготовить гаспачо?

Настоящий подарок для вашего стола из Испании. Главное блюдо летнего сезона легко приготовить с рецептом Shuba.

Ингредиенты:

– 900 граммов томатов;

– 50 граммов черствого хлеба;

– 1 огурец;

– 1 лук шалот;

– 1 зубчик чеснока;

– 30 миллилитров винного уксуса;

– 60 миллилитров оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала нарежьте помидоры четвертинками, а хлеб – крупными кусками, после чего положите хлеб в чашу блендера, добавьте томаты и оставьте все на 20 минут. Затем почистите и мелко нарежьте огурец, чеснок и лук. Измельчите помидоры с хлебом до состояния грубой каши, после чего добавьте к ним подготовленный огурец, лук, чеснок, уксус, пол чайной ложки соли и любые другие дополнительные ингредиенты по желанию. Продолжая взбивать массу, постепенно влейте оливковое масло и перебивайте суп, пока он не станет абсолютно однородным. Обязательно попробуйте гаспачо, отрегулируйте вкус солью или уксусом, а для более жидкой консистенции влейте немного воды. Напоследок положите готовый суп в холодильник на ночь, чтобы он идеально настоялся перед подачей.

Как приготовить вишисуаз?

А еще вам точно стоит попробовать изобретение французского шефа Луи Диа. Почему же он был популярным в Нью-Йорке? Все просто: Луи был шефом в The Ritz-Carlton, где и создал этот шедевр.

Ингредиенты:

– 2 штуки порея;

– 1 лук;

– 2 картофеля;

– 300 миллилитров овощного бульона или кипяченой воды;

– 200 миллилитров сливок 33%;

– 10 граммов сливочного масла 82%;

– 10 миллилитров оливкового масла;

– петрушка;

– соль;

– перец;

– гренки из белого хлеба.

Приготовление: