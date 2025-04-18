Чтобы наслаждаться ими как можно дольше: как хранить паски, чтобы не сохли
- Чтобы кулич оставался свежим дольше, стоит использовать свежие прессованные дрожжи и оставлять выпечку в бумажных формочках.
- После приготовления кулич рекомендуют заворачивать в белую бумагу или салфетку и хранить в целлофановом пакете отдельно от другого хлеба.
Праздники длятся всего несколько дней, но наслаждаться паской можно дольше. Главное – знать, как сохранить ее от черствения на длительный период.
Для того, чтобы паска была свежей как можно дольше, лучше использовать не сухие, а свежие прессованные дрожжи. Какие же секреты работают уже после выпекания – рассказывает 24 Канал.
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Как хранить паску
Если вы выпекали паску в бумажных формочках, то лучше оставлять выпечку в них до потребления. Они защитят выпечку от быстрого черствения.
Также после приготовления паску можно завернуть в белую бумагу или чистую салфетку. Конечно, только после того, как она остынет.
Пригодится целлофановый пакет, который закроет доступ к воздуху. Кроме того, паску не советуют хранить рядом с другим хлебом – праздничную выпечку лучше ставить отдельно, чтобы как можно дольше наслаждаться ее вкусом.
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