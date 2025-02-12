Чтобы не кристаллизовалось и не густело: как правильно хранить открытую сгущенку

Хранение сгущенного молока в открытой банке – распространенная ошибка. Так продукт быстро потеряет качество и вкус.

Часто хозяйки оставляют открытую банку сгущенки в холодильнике. Это не совсем правильно и влияет на качество продукта, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Почему не стоит оставлять сгущенку в банке

Когда сгущенка контактирует с воздухом, активизируются окислительные процессы, что может испортить ее вкус и качество. Кроме того, реакция молока с металлом способна изменить вкус, придавая ему характерный привкус.

Открытую банку трудно герметично закрыть, что повышает риск развития бактерий из-за попадания микроорганизмов. Также сгущенка может высыхать и кристаллизоваться, покрыться корочкой и засохнуть.

Правильное хранение – залог качества / Фото Freepik

Как надо хранить открытое сгущенное молоко

После открытия перелейте сгущенку в стеклянную банку с крышкой или пластиковый контейнер, чтобы избежать контакта с металлом и воздухом. Храните его в холодильнике при оптимальной температуре от 0 до +5 градусов. При таких условиях продукт будет оставаться свежим в течение 5 – 7 дней.

Контейнер нужно плотно закрывать, во избежание поглощения посторонних запахов и проникновения бактерий. Не оставляйте ложку внутри емкости со сгущенным молоком, поскольку это может способствовать его порче. Если сгущенка загустела, добавьте несколько капель горячей воды или слегка подогрейте ее на водяной бане.

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