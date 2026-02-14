Идеальный ужин на Валентина: брускетты, стейк, шоколадный мартини

Валентина – это тот праздник, который требует внимания друг к другу. Если вы решили праздновать дома, то стоит позаботиться, чтобы вечер был не только уютным, но и вкусным.

Чтобы никто не оставался обиженным, лучше всего романтический ужин готовить вдвоем. С рецептами от портала Shuba это будет весело, непринужденно и без лишних усилий, поэтому при свечах вы будете ужинать улыбающимися.

Как сделать брускетты?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 – 6 ломтиков багета;

– 2 – 3 помидора;

– 2 зубчика чеснока;

– оливковое масло;

– соль и перец по вкусу;

– несколько листьев свежего базилика;

– бальзамический уксус по вкусу.

Легко и вкусно / Фото Freepik

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Помидоры нарежьте тонкими слайсами, а чеснок мелко измельчите. Ломтики багета смажьте оливковым маслом, добавьте соль и перец, после чего выложите на них подготовленные томаты и чеснок. Запекайте брускетты на противне в течение 5 – 7 минут до появления золотистой корочки на хлебе. Перед подачей украсьте закуску свежим базиликом и, по желанию, добавьте несколько капель бальзамического уксуса для пикантности.

Как приготовить стейк из курицы с грибным соусом?

Время : 15

: 15 Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 кусочка куриного филе;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 1 зубчик чеснока;

– 100 граммов грибов (шампиньоны или другие по вкусу);

– соль и перец по вкусу;

– сок половины лимона;

– свежая зелень (петрушка или укроп).

Приготовление:

Разогрейте сковородку с маслом на среднем огне. Куриное филе приправьте солью и перцем с обеих сторон, после чего обжаривайте по 5 – 7 минут до появления аппетитной золотистой корочки. На той же сковороде поджарьте нарезанные грибы с чесноком в течение 3 – 5 минут, пока они не станут мягкими. Добавьте к грибной массе соль, перец и немного лимонного сока для баланса вкуса. Подавайте сочный стейк вместе с грибным гарниром горячим, украсив блюдо свежей зеленью.

А придаст тепла атмосфере шоколадный мартини, который легко приготовить по рецепту Drinkownia.

Как сделать шоколадный мартини?

Время : 5 минут

: 5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 30 миллилитров водки;

– 30 миллилитров шоколадного ликера;

– 30 миллилитров ликера Крем де Какао;

– 30 миллилитров сливок 30%;

– 15 граммов тертого шоколада для декора.

Приготовление:

Подготовьте бокал для подачи: на одну тарелку насыпьте шоколадную крошку, а на другую налейте 2 столовые ложки воды. Окуните края бокала сначала в воду, а затем в шоколад, чтобы создать декоративный ободок. Для самого коктейля соедините в шейкере водку, шоколадный ликер, Крем де Какао и сливки. Добавьте лед и энергично взбивайте смесь в течение 15 секунд. Осторожно процедите напиток в подготовленный бокал и сразу подавайте.

