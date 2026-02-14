Щоб ніхто не залишався ображеним, найкраще романтичну вечерю готувати удвох. З рецептами від порталу Shuba це буде весело, невимушено та без зайвих зусиль, тому при свічках ви будете вечеряти усміхненими.
Як зробити брускети?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 – 6 скибок багета;
– 2 – 3 помідори;
– 2 зубчики часнику;
– оливкова олія;
– сіль і перець до смаку;
– кілька листків свіжого базиліку;
– бальзамічний оцет до смаку.
Легко і смачно / Фото Freepik
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Помідори наріжте тонкими слайсами, а часник дрібно подрібніть.
- Скибочки багета змастіть оливковою олією, додайте сіль та перець, після чого викладіть на них підготовлені томати й часник.
- Запікайте брускети на деку протягом 5 – 7 хвилин до появи золотистої скоринки на хлібі.
- Перед подачею прикрасьте закуску свіжим базиліком і, за бажанням, додайте кілька крапель бальзамічного оцту для пікантності.
Як приготувати стейк з курки з грибним соусом?
- Час: 15
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 шматочки курячого філе;
– 1 столова ложка олії;
– 1 зубчик часнику;
– 100 грамів грибів (шампіньйони або інші до смаку);
– сіль і перець до смаку;
– сік половини лимона;
– свіжа зелень (петрушка або кріп).
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні. Куряче філе приправте сіллю та перцем з обох боків, після чого обсмажуйте по 5 – 7 хвилин до появи апетитної золотистої скоринки.
- На тій же пательні підсмажте нарізані гриби з часником протягом 3 – 5 хвилин, поки вони не стануть м’якими.
- Додайте до грибної маси сіль, перець та трохи лимонного соку для балансу смаку.
- Подавайте соковитий стейк разом із грибним гарніром гарячим, прикрасивши страву свіжою зеленню.
А додасть тепла атмосфері шоколадний мартіні, який легко приготувати за рецептом Drinkownia.
Як зробити шоколадний мартіні?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 30 мілілітрів горілки;
– 30 мілілітрів шоколадного лікеру;
– 30 мілілітрів лікеру Крем де Какао;
– 30 мілілітрів вершків 30%;
– 15 грамів тертого шоколаду для декору.
Приготування:
- Підготуйте келих для подачі: на одну тарілку насипте шоколадну крихту, а на іншу налийте 2 столові ложки води.
- Занурте краї келиха спочатку у воду, а потім у шоколад, щоб створити декоративний обідок.
- Для самого коктейлю поєднайте в шейкері горілку, шоколадний лікер, Крем де Какао та вершки.
- Додайте лід і енергійно збивайте суміш протягом 15 секунд.
- Обережно процідіть напій у підготовлений келих і відразу подавайте.
