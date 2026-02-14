Чтобы никто не оставался обиженным, лучше всего романтический ужин готовить вдвоем. С рецептами от портала Shuba это будет весело, непринужденно и без лишних усилий, поэтому при свечах вы будете ужинать улыбающимися.

Как сделать брускетты?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 4 – 6 ломтиков багета;
– 2 – 3 помидора;
– 2 зубчика чеснока;
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу;
– несколько листьев свежего базилика;
– бальзамический уксус по вкусу.

Брускета с томатом

Легко и вкусно / Фото Freepik

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Помидоры нарежьте тонкими слайсами, а чеснок мелко измельчите.
  2. Ломтики багета смажьте оливковым маслом, добавьте соль и перец, после чего выложите на них подготовленные томаты и чеснок.
  3. Запекайте брускетты на противне в течение 5 – 7 минут до появления золотистой корочки на хлебе.
  4. Перед подачей украсьте закуску свежим базиликом и, по желанию, добавьте несколько капель бальзамического уксуса для пикантности.

Как приготовить стейк из курицы с грибным соусом?

  • Время: 15
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 кусочка куриного филе;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1 зубчик чеснока;
– 100 граммов грибов (шампиньоны или другие по вкусу);
– соль и перец по вкусу;
– сок половины лимона;
– свежая зелень (петрушка или укроп).

Приготовление:

  1. Разогрейте сковородку с маслом на среднем огне. Куриное филе приправьте солью и перцем с обеих сторон, после чего обжаривайте по 5 – 7 минут до появления аппетитной золотистой корочки.
  2. На той же сковороде поджарьте нарезанные грибы с чесноком в течение 3 – 5 минут, пока они не станут мягкими.
  3. Добавьте к грибной массе соль, перец и немного лимонного сока для баланса вкуса.
  4. Подавайте сочный стейк вместе с грибным гарниром горячим, украсив блюдо свежей зеленью.

А придаст тепла атмосфере шоколадный мартини, который легко приготовить по рецепту Drinkownia.

Как сделать шоколадный мартини?

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 30 миллилитров водки;
– 30 миллилитров шоколадного ликера;
– 30 миллилитров ликера Крем де Какао;
– 30 миллилитров сливок 30%;
– 15 граммов тертого шоколада для декора.

Приготовление:

  1. Подготовьте бокал для подачи: на одну тарелку насыпьте шоколадную крошку, а на другую налейте 2 столовые ложки воды.
  2. Окуните края бокала сначала в воду, а затем в шоколад, чтобы создать декоративный ободок.
  3. Для самого коктейля соедините в шейкере водку, шоколадный ликер, Крем де Какао и сливки.
  4. Добавьте лед и энергично взбивайте смесь в течение 15 секунд.
  5. Осторожно процедите напиток в подготовленный бокал и сразу подавайте.

