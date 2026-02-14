Чтобы никто не оставался обиженным, лучше всего романтический ужин готовить вдвоем. С рецептами от портала Shuba это будет весело, непринужденно и без лишних усилий, поэтому при свечах вы будете ужинать улыбающимися.
Читайте также Печенье "Красный бархат" стало хитом соцсетей: готовим вкусности по простому рецепту
Как сделать брускетты?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 – 6 ломтиков багета;
– 2 – 3 помидора;
– 2 зубчика чеснока;
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу;
– несколько листьев свежего базилика;
– бальзамический уксус по вкусу.
Легко и вкусно / Фото Freepik
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Помидоры нарежьте тонкими слайсами, а чеснок мелко измельчите.
- Ломтики багета смажьте оливковым маслом, добавьте соль и перец, после чего выложите на них подготовленные томаты и чеснок.
- Запекайте брускетты на противне в течение 5 – 7 минут до появления золотистой корочки на хлебе.
- Перед подачей украсьте закуску свежим базиликом и, по желанию, добавьте несколько капель бальзамического уксуса для пикантности.
Как приготовить стейк из курицы с грибным соусом?
- Время: 15
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 кусочка куриного филе;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1 зубчик чеснока;
– 100 граммов грибов (шампиньоны или другие по вкусу);
– соль и перец по вкусу;
– сок половины лимона;
– свежая зелень (петрушка или укроп).
Приготовление:
- Разогрейте сковородку с маслом на среднем огне. Куриное филе приправьте солью и перцем с обеих сторон, после чего обжаривайте по 5 – 7 минут до появления аппетитной золотистой корочки.
- На той же сковороде поджарьте нарезанные грибы с чесноком в течение 3 – 5 минут, пока они не станут мягкими.
- Добавьте к грибной массе соль, перец и немного лимонного сока для баланса вкуса.
- Подавайте сочный стейк вместе с грибным гарниром горячим, украсив блюдо свежей зеленью.
А придаст тепла атмосфере шоколадный мартини, который легко приготовить по рецепту Drinkownia.
Как сделать шоколадный мартини?
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 30 миллилитров водки;
– 30 миллилитров шоколадного ликера;
– 30 миллилитров ликера Крем де Какао;
– 30 миллилитров сливок 30%;
– 15 граммов тертого шоколада для декора.
Приготовление:
- Подготовьте бокал для подачи: на одну тарелку насыпьте шоколадную крошку, а на другую налейте 2 столовые ложки воды.
- Окуните края бокала сначала в воду, а затем в шоколад, чтобы создать декоративный ободок.
- Для самого коктейля соедините в шейкере водку, шоколадный ликер, Крем де Какао и сливки.
- Добавьте лед и энергично взбивайте смесь в течение 15 секунд.
- Осторожно процедите напиток в подготовленный бокал и сразу подавайте.
Какие рецепты стоит сохранить?
Сохраните пирожки из картофеля, которые спасут вас не один раз.
А в скором времени вам пригодятся вкусные блины с красной рыбой.