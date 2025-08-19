Икра из баклажанов один из главных хитов сезона среди закусок. Она точно должна быть в вашем холодильнике как можно чаще!

Для приготовления икры из баклажанов нужны только копеечные ингредиенты и немного времени, а эффект всегда на высшем уровне. 24 Канал предлагает приготовить одну из главных закусок сезона по-херсонски по рецепту из TikTok ira_akhtyrskaya_.

Как приготовить икру из баклажанов?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 1 болгарский перец;

– 2 помидора;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка томатной пасты.

Приготовление:

Обжарьте лук, морковь, болгарский перец и баклажаны до мягкости, накройте крышкой и тушите примерно 10 минут. Затем добавьте измельченные помидоры, томатную пасту, немного соли, сахара и черного перца. Снова накройте крышкой и оставьте тушиться еще на 10 минут. Подавайте с гарниром или любимым хлебом.

Приятного аппетита!

