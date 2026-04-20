Лучший весенний пирог с яблоками и корицей: большая порция удовольствия без лишних усилий

Ароматный пирог с яблоками это лакомство, которое никогда не теряет актуальности. Он очень прост в приготовлении и не требует специфических ингредиентов.

Минимум теста и максимум начинки – именно так можно описать замечательный яблочный пирог из лаваша. Его можно приготовить буквально за минуты, а результат получается непревзойденным, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить яблочный пирог из лаваша?

Время : 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 лаваш;

– 4 яблока;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

заливка:

– 200 миллилитров молока;

– 2 куриных яйца;

для формы:

– 20 граммов сливочного масла для смазывания;

добавки:

– 3 столовые ложки изюма;

– 3 столовые ложки грецких орехов.

Удовольствие без усилий / Фото Liza

Приготовление:

Тщательно помойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте фрукты тонкими дольками. После этого соедините их с сахаром и молотой корицей. Для приготовления заливки разбейте в миску яйца и слегка взболтайте их вилкой. Добавьте молоко, всыпьте ванильный сахар и вымешайте массу до полного объединения компонентов. Форму для запекания щедро смажьте сливочным маслом, покрывая и дно, и бортики. Включите духовку, чтобы она прогрелась до 180 градусов. Листы лаваша порвите руками на крупные куски и разделите их, как и яблочную начинку с заливкой, на три равные порции. Выложите в форму первый слой изодранного лаваша, а сверху равномерно распределите часть яблок. Если вы любите добавлять орехи или изюм, притрусите ими фруктовый слой именно сейчас. Полейте все молочно-яичной смесью. Чередуйте слои в такой же последовательности, пока ингредиенты не закончатся, причем сверху должны оказаться яблоки. Отправьте пирог в духовку на 35 – 40 минут и запекайте до появления золотистой корочки.

Какие яблоки лучше всего брать для пирога?

Для идеального пирога лучше всего выбирать твердые и кисловатые сорта, которые хорошо держат форму во время термической обработки. Фаворитом среди профессиональных кулинаров считается сорт Семеренко или Гренни Смит – их плотная мякоть не превращается в кашу под воздействием высокой температуры, а выраженная кислинка идеально балансирует сладость сахара, рассказывает Wszystkiego slodkiego.

Также прекрасно подойдут сорта Антоновка или Джонаголд, которые придадут блюду насыщенного яблочного аромата. Если же вы предпочитаете более десертные варианты, можно попробовать смесь различных сортов: кислых для текстуры и сладких Фуджи или Гала для мягкости вкуса.

