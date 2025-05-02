Ни яиц, ни молока, ни дрожжей: яблочный пирог, в котором начинки больше, чем теста
Этот яблочный пирог станет хитом сезона. Он не только очень вкусный, но и радует пропорциями теста и начинки.
Яблочный пирог без молока, дрожжей и яиц выглядит оригинальной изюминкой, но попробуйте его только раз – и будете готовить всегда. И еще одно его преимущество: выпекать можно просто на противне, без формы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Рецепт яблочного пирога
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 яблока;
– 100 граммов изюма;
– 2 столовые ложки сока лимона;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 80 граммов манки;
– 140 граммов муки;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
- Яблоки нужно очистить от кожуры и натереть на крупной терке.
- Сразу добавляем сок половины лимона, чтобы сохранить свежесть и предотвратить потемнение. Далее вливаем немного растительного масла.
- Затем добавляем обычный сахар и ванильный – для аромата.
- Сразу всыпаем промытый изюм. Замачивать его не обязательно – он хорошо набухнет в тесте во время настаивания.
- Следующим шагом добавляем манную крупу – она обеспечит пирогу особую структуру и приятный вкус.
- Тщательно все перемешиваем, накрываем смесь пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности массы, и оставляем на 45 минут.
- Отдельно смешиваем пшеничную муку с разрыхлителем и после настаивания добавляем эту сухую смесь к яблочной основе.
- Опять все хорошо перемешиваем – получится липкое и плотное тесто.
- Противень выстилаем пергаментом, смазываем маслом, выкладываем тесто и разравниваем его силиконовой лопаткой или ложкой.
- Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, в течение 30 – 35 минут.
- По желанию готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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