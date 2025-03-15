Она станет любимым завтраком ваших родных: готовим аппетитную яичницу с "зеленой" начинкой

Яичница едва ли не самый популярный завтрак в мире. Если немножко постараться, то даже из нее можно создать настоящий кулинарный шедевр.

Вкусный и питательный завтрак можно приготовить без лишних усилий и забот. Все, что нужно – несколько яиц, зелень и любимые специи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Рецепт омлета с начинкой

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 50 граммов листьев салата;

– кусочек сливочного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Осторожно отделяем желтки от белков. Солим и перчим белки и желтки, затем отдельно отбиваем их венчиком до однородности. Произвольно режем листья салата и смешиваем с белками. На разогретой сковороде растапливаем кусочек сливочного масла и равномерно распределяем по дну сковороды белки с салатом. Через минуту-две складываем белковый рулетик, согнувшийся, к краю сковороды. Добавляем еще немного сливочного масла и вливаем на сковороду желтки. После минуты объединяем белковый рулетик с желтками. Подаем с любимыми овощами и мясными добавками.

Приятного аппетита!

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