Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные рецепты Она станет любимым завтраком ваших родных: готовим аппетитную яичницу с "зеленой" начинкой
15 марта, 09:57
1

Она станет любимым завтраком ваших родных: готовим аппетитную яичницу с "зеленой" начинкой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Яичница едва ли не самый популярный завтрак в мире. Если немножко постараться, то даже из нее можно создать настоящий кулинарный шедевр.

Вкусный и питательный завтрак можно приготовить без лишних усилий и забот. Все, что нужно – несколько яиц, зелень и любимые специи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Не пропустите Скорлупа сама отпадет: лучшие лайфхаки для быстрой очистки яиц

Рецепт омлета с начинкой

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 50 граммов листьев салата;
– кусочек сливочного масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Осторожно отделяем желтки от белков. Солим и перчим белки и желтки, затем отдельно отбиваем их венчиком до однородности.
  2. Произвольно режем листья салата и смешиваем с белками.
  3. На разогретой сковороде растапливаем кусочек сливочного масла и равномерно распределяем по дну сковороды белки с салатом.
  4. Через минуту-две складываем белковый рулетик, согнувшийся, к краю сковороды.
  5. Добавляем еще немного сливочного масла и вливаем на сковороду желтки. После минуты объединяем белковый рулетик с желтками.
  6. Подаем с любимыми овощами и мясными добавками.

Приятного аппетита!

Обязательно сохраните рецепт: вкусная колбаса на Пасху.