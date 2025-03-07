Не включая плиту: готовим яйцо пашот в микроволновой печи за 1 минуту

Яйца – очень полезный продукт, особенно в вареном виде. Однако для тех, кому уже приелось традиционное вареное яйца, стоит поэкспериментировать с яйцами пашот как вкусной альтернативой.

Часто его приготовление в кастрюле – провальное. Гораздо легче сделать это в микроволновой печи. Как приготовить яйцо пашот в микроволновке показывает 24 Канал со ссылкой на канадскую телеведущую Дженнифер Валентайн.

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Как приготовить яйцо пашот в микроволновой печи

Для этого понадобиться 1 яйцо, 1 стакан с холодной водой и 1 чайная ложка уксуса.

Сначала в стакане холодной воды разведите уксус, а затем внутрь просто выбейте яйцо.

Стакан сразу поставьте в микроволновую печь ровно на 1 минуту.

Как это сделать: смотреть видео

Телеведущая подчеркнула, что приготовление яйца-пашот по этому методу является чрезвычайно простым. Удастся даже новичкам на кухне.

А вы знаете: как за считанные секунды порезать яйца на салат.