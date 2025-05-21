21 мая, 22:41
Только кабачок и картофелина: гениальный рецепт, с которым вы всегда будете сыты
Основні тези
- Даже из копеечных ингредиентов можно приготовить вкусное блюдо.
- Этот простой рецепт позволяет наслаждаться вкусной едой без значительных затрат.
Гениальные вещи просты – это точно про этот рецепт. Оказывается, вкусно поесть можно буквально за несколько гривен!
Наслаждаться трапезой можно без лишних затрат. Все, что нужно – правильно соединить ингредиенты. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Смачненьке".
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Рецепт блинов из кабачка и картофеля
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 1 картофелина;
– 3 яйца;
– 1,5 стакана молока;
– 1 стакан муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 30 миллилитров масла;
– пучок зеленого лука;
– щепотка петрушки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Грубо натираем кабачок и картофель.
- Солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут.
- Вбиваем яйца, добавляем молоко, всыпаем муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешиваем и добавляем зелень.
- Жарим как блины с обеих сторон до готовности, подаем со сметаной.
Приятного аппетита!
Результат вас поразит: на чем лучше всего варить картофель.