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3 июня, 16:05
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Кабачки исчезнут со стола быстрее мяса: добавьте сырную корочку

Лилия Имбировская-Сиваковская

Кабачки каждое лето появляются на столе так часто, что иногда сложнее всего не приготовить их, а придумать что-то новое. Жареные, тушеные, оладьи – все это уже давно знакомо.

Но иногда достаточно нескольких дополнительных ингредиентов, чтобы обычный овощ заиграл совсем по-другому. Немного пармезана, миндаль, ароматные травы – и кабачки из простого гарнира легко превращаются в закуску, которую съедают быстрее, чем основное блюдо, рассказывает Fajne gotowanie. 

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Как вкусно приготовить кабачки?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 500 граммов кабачков; 
– 24 грамма пармезана; 
– 60 граммов молотого миндаля; 
– 15 миллилитров оливкового масла; 
– 1 грамм соли; 
– сушеный орегано по вкусу.

Замечательный вкус без усилий / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 230 градусов. Кабачки помойте, при необходимости обсушите и нарежьте кружочками толщиной примерно 3 – 5 миллиметров.
  2. В отдельной миске смешайте мелко натертый пармезан, молотый миндаль и сушеный орегано.
  3. Смесь хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
  4. Кабачки выложите в большую миску, посыпьте солью и полейте оливковым маслом.
  5. Перемешайте, чтобы каждый кусочек был слегка покрыт маслом.
  6. Затем обваляйте кабачки в сырно-миндальной смеси или равномерно посыпьте ею сверху.
  7. Переложите подготовленные кружочки в жаростойкую форму или на противень, застеленный пергаментом, в один слой.
  8. Поставьте в разогретую духовку и запекайте примерно 15 – 20 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сырная корочка не приобретет золотистый цвет.
  9. Готовое блюдо подавайте горячим.
  10. По желанию кабачки можно дополнить сметаной или кетчупом, а перед подачей украсить свежим тимьяном.

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