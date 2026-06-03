Кабачки исчезнут со стола быстрее мяса: добавьте сырную корочку

Кабачки каждое лето появляются на столе так часто, что иногда сложнее всего не приготовить их, а придумать что-то новое. Жареные, тушеные, оладьи – все это уже давно знакомо.

Но иногда достаточно нескольких дополнительных ингредиентов, чтобы обычный овощ заиграл совсем по-другому. Немного пармезана, миндаль, ароматные травы – и кабачки из простого гарнира легко превращаются в закуску, которую съедают быстрее, чем основное блюдо, рассказывает Fajne gotowanie. Кстати Торт из дерунов вы еще не готовили: делаем большую порцию наслаждения с мясом и грибами Как вкусно приготовить кабачки? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 500 граммов кабачков;

– 24 грамма пармезана;

– 60 граммов молотого миндаля;

– 15 миллилитров оливкового масла;

– 1 грамм соли;

– сушеный орегано по вкусу. Замечательный вкус без усилий / Фото Unsplash Приготовление: Духовку разогрейте до 230 градусов. Кабачки помойте, при необходимости обсушите и нарежьте кружочками толщиной примерно 3 – 5 миллиметров. В отдельной миске смешайте мелко натертый пармезан, молотый миндаль и сушеный орегано. Смесь хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились. Кабачки выложите в большую миску, посыпьте солью и полейте оливковым маслом. Перемешайте, чтобы каждый кусочек был слегка покрыт маслом. Затем обваляйте кабачки в сырно-миндальной смеси или равномерно посыпьте ею сверху. Переложите подготовленные кружочки в жаростойкую форму или на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Поставьте в разогретую духовку и запекайте примерно 15 – 20 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сырная корочка не приобретет золотистый цвет. Готовое блюдо подавайте горячим. По желанию кабачки можно дополнить сметаной или кетчупом, а перед подачей украсить свежим тимьяном.