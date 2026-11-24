В отличие от молочных продуктов или мяса, сухие приправы обычно не покрываются плесенью и не портятся в обычном смысле этого слова, однако со временем они превращаются в обычную цветную пыль, не имеющую ни запаха, ни пользы для блюд. Внутри пряностей содержатся летучие эфирные масла, которые постепенно выветриваются под действием света, тепла и воздуха.

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Сколько хранятся молотые специи, сушеные травы и цельные зерна

Продолжительность сохранения аромата напрямую зависит от степени измельчения пряностей. Молотые специи (паприка, корица, куркума, мускатный орех, молотый черный перец, имбирь) теряют эфирные масла быстрее всего – их насыщенный вкус сохраняется примерно 6 – 12 месяцев, после чего приправа служит лишь в качестве красителя.

Сушеные листовые травы (орегано, базилик, тимьян, розмарин, укроп, петрушка) сохраняют аромат в течение 12 – 18 месяцев. Дольше всего хранятся целые немолотые пряности – горошины черного и душистого перца, палочки корицы, бутоны гвоздики, семена кориандра, зиры и кардамона: в закрытой таре они сохраняют аромат до 2 – 3 лет, а иногда и до 4 лет.

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Специи требуют правильного хранения / Фото Pixabay

Как быстро проверить свежесть специи и вернуть ей аромат

Чтобы понять, пригодна ли специя к употреблению, не обязательно искать дату на выцветшем пакетике – просто разотрите 1 щепотку приправы между пальцами и поднесите к носу. Если запах едва уловим или напоминает сухую солому, такая приправа уже изжила себя и не придаст блюду характер.

Если же специя еще сохранила остатки аромата, "разбудить" ее поможет короткое прогревание: высыпьте целые зерна или молотую смесь на сухую сковороду на 30 – 40 секунд на среднем огне или добавьте их в разогретое масло в начале приготовления блюда, чтобы эфирные масла мгновенно раскрылись.

Где категорически нельзя хранить баночки со специями

Самая распространенная кухонная привычка – ставить органайзер со специями на рейлинг прямо над плитой, возле духовки или на открытой полке под прямыми солнечными лучами. Горячий пар во время приготовления пищи приводит к слипанию порошка в комки и появлению плесени, а тепло и ультрафиолет разрушают эфирные масла в три раза быстрее.

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Лучшее место для пряностей – герметичные стеклянные или керамические баночки с плотными крышками, спрятанные в темном сухом шкафчике подальше от нагревательных приборов (а красную паприку и острый перец чили летом вообще стоит хранить в холодильнике, чтобы они не потеряли яркий цвет).