Как хранить продукты без холодильника: простые хитрости на время отключения света

Когда свет пропадает надолго, холодильник становится самым уязвимым местом на кухне: продукты быстро теряют свою пригодность к употреблению, а время в этом случае исчисляется буквально часами. Именно поэтому стоит знать несколько простых приемов, которые помогут дольше сохранить мясо, молочные продукты, яйца и готовые блюда.

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Рассказываем о советах от FSIS и практических кухонных хитростях, которые особенно актуальны во время длительных отключений электричества.

Как обращаться с холодильником во время отключения электричества

Первое правило очень простое: дверцу лучше открывать как можно реже. Плотно закрытая холодильная камера может поддерживать безопасную температуру примерно до 4 часов, а заполненная морозилка – до 24 – 48 часов. Почему меньше теплого воздуха попадает внутрь, тем медленнее нагреваются продукты.

Помогает и дополнительный холод. В морозильную камеру рекомендуют заранее поставить пластиковые бутылки с крепким солевым раствором: 2 столовые ложки соли на литр воды. Такая жидкость замерзает при более низкой температуре и тает медленнее. Когда отключают электричество, несколько бутылок можно переложить на верхнюю полку холодильника.

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Еще одна полезная мера – плотно прижать продукты в морозильной камере друг к другу. Так они образуют сплошной холодный блок и тают медленнее. Если отключение электричества затягивается более чем на полсуток, холодильник можно обернуть толстым одеялом или ковриком, чтобы уменьшить поступление тепла извне.

Важно знать, как обращаться с продуктами во время отключений света / Фото Pexels

Что делать с мясом и рыбой

Белковые продукты портятся быстрее всего, поэтому с ними нужна особая осторожность. Один из вариантов – засолка: свежее мясо щедро пересыпают большой каменной солью и складывают в эмалированную посуду или банку. Соль вытягивает лишнюю влагу и замедляет размножение микробов. Перед приготовлением куски достаточно тщательно промыть или вымочить в воде.

Также помогает уксусная обертка. Чистую марлю или хлопчатобумажную ткань смачивают в растворе столового или яблочного уксуса, по желанию добавляют немного лимонного сока, а затем плотно заворачивают мясо и кладут в максимально прохладное темное место. Такой способ может уберечь продукт от порчи на 1 – 2 суток.

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Если морозилка начинает оттаивать, мясо рекомендуют проварить: залить водой с солью и специями и держать на огне 15 – 20 минут. После этого стерилизованный кусок в горячем соленом бульоне хранится значительно дольше, чем сырой.

Для рыбы и мяса также используют свежие листья крапивы или хрена. Растительные фитонциды действуют как природные антисептики, поэтому куски обкладывают листьями и прячут в эмалированную кастрюлю.

Как спасти молоко, масло, творог и яйца

Молоко быстро скисает из-за размножения бактерий в тепле. Чтобы задержать этот процесс, его доводят до кипения с добавлением соды на кончике ножа – примерно 0,5 чайной ложки на 3 литра. Сода нейтрализует кислоту и помогает молоку не свернуться в течение нескольких суток. После охлаждения банку рекомендуют поставить в таз с холодной водой и накрыть мокрым полотенцем, края которого опущены в воду: это работает по принципу испарительного охлаждения.

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Сливочное масло лучше нарезать брусочками, сложить в стеклянную банку и залить подсоленной холодной водой. Так вода перекрывает доступ кислорода, а жиры медленнее прогоркают.

Твердый сыр не стоит хранить в полиэтиленовом пакете, так как там скапливается влага и появляется плесень. Лучше завернуть его в пергамент, смоченный солевым раствором и высушенный, или положить рядом кусочек сахара, который впитывает лишний конденсат.

Отдельная история – яйца. Их скорлупа имеет поры, через которые происходит газообмен, поэтому свежие яйца дольше остаются пригодными к употреблению, если их не мыть раньше времени и хранить в прохладе. В быту их иногда смазывают тонким слоем подсолнечного масла или свиного жира: это дополнительно уменьшает испарение и проникновение микроорганизмов. В таких условиях яйца могут храниться в шкафу до трех недель, но прохлада, чистота и отсутствие пребывания в опасной температурной зоне здесь остаются ключевыми факторами.

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Что делать с готовыми блюдами и овощами

Супы, борщи и другие готовые блюда во время отключения лучше ежедневно короткие периоды времени доводить до кипения – утром и вечером по 2 – 3 минуты, не открывая кастрюлю после выключения конфорки. Так внутри поддерживается более стерильная среда.

Еще один практичный прием – переливать горячую пищу в стерилизованные сухие стеклянные банки и плотно закручивать металлическими крышками, как при консервировании.

Овощи тоже нуждаются в правильном соседстве. Яблоки и бананы выделяют этилен, который ускоряет созревание и гниение продуктов, хранящихся рядом с ними. Поэтому картофель, морковь и лук лучше хранить отдельно – в сухом темном ящике или на затененном балконе.

Важно! Если блюдо изменило запах, цвет или покрылось слизью, есть его нельзя даже после повторной термической обработки.

Такие мелочи помогают не только сохранить продукты, но и избежать лишних потерь в сложное время. На кухне во время блэкаута лучше всего работают не сложные технологии, а внимательность, хладнокровие и быстрая реакция.