Действительно ли коричневые яйца полезнее: проверяем распространенный спор

Все замечали, что на прилавках есть яйца двух разных оттенков. Однако не каждый может рассказать, есть ли между ними разница и какие лучше покупать.

На прилавках магазинов одинаково присутствуют как белые, так и коричневые яйца. Чем они отличаются и есть ли разница, какие из них покупать, рассказывает портал Beszamel.

Какая разница между белыми и коричневыми яйцами?

Как объясняют эксперты, цвет скорлупы – это единственное отличие между этими яйцами. Все остальные различия – это просто мифы или догадки, которые не подкреплены фактами.

Повседневный продукт / Фото Pixabay

Цвет скорлупы зависит исключительно от породы кур. Что касается питательности, то между ними нет никакой разницы.

Что на самом деле влияет на питательность яиц?

Уход и рацион кур – это именно те факторы, которые могут повлиять на яйца. По цвету скорлупы что-то определить в этом направлении невозможно, рассказывает Daily Express.

Также стоит покупать только свежие яйца и хорошо проверять дату на упаковке. Свежесть – еще один фактор, который спасет вас от неприятностей.

