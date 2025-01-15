Идеи закусок к инаугурации Трампа: давайте наслаждаться в американском стиле

Инаугурация президента США – особый момент для всего мира, который собирает друзей и родных. Чтобы подчеркнуть атмосферу события, приготовьте блюда в американском стиле.

Американская кухня славится своими яркими и насыщенными вкусами. Хрустящие крылышки, ароматные наггетсы и нежные овощные палочки и другие блюда – идеальный набор для праздничного стола, сообщает 24 Канал.

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Крылышки в пикантном соусе

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм крыльев;

– 1 чайная ложка гранулированного чеснока;

– 200 миллилитров томатной пасты;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 – 2 столовые ложки острого соуса чили;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль и черный перец – по вкусу.

Приготовление:

Крылышки смажьте маслом, натрите чесноком, солью и перцем. Выложите их на противень и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке в течение 30 – 35 минут. Во время запекания приготовьте глазурь. В кастрюле разогрейте сливочное масло вместе с медом. Как только масса начнет пениться, добавьте острый соус и томатную пасту. Варите глазурь на медленном огне в течение одной минуты. Запеченные крылья выложите в миску и полейте горячей глазурью. Встряхните, чтобы соус равномерно покрыл все кусочки курицы. Затем выложите крылья на противень или решетку, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию тепла вокруг кусочков мяса. Запекайте в духовке, разогретой до 190 градусов, еще 5 – 10 минут.

Наггетсы

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 1 стакан молока;

– полстакана пшеничной муки;

– 1 яйцо;

– соль и перец – по вкусу;

– 1 чайная ложка паприки;

– пол чайной ложки молотого острого перца;

– 2 стакана кукурузных хлопьев;

– 4 столовые ложки оливкового масла или растопленного сливочного масла.

Приготовление:

Нарежьте филе примерно на кусочки толщиной 2,5 сантиметра, приправьте солью и перцем, перемешайте. Хлопья измельчите в блендере, измельчителе или раскрошите вручную. В миске смешайте молоко, муку, яйцо, соль, перец и паприку до образования однородной массы. Поместите кусочки филе в подготовленную смесь и тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 200 градусов. Большой противень застелите бумагой для выпекания. Достаньте кусочки филе из теста, обваляйте их в хлопьях и выложите на противень. Слегка посыпьте солью и сбрызните оливковым маслом или растопленным сливочным маслом, используя емкость с узким наконечником или кулинарную кисточку. Выпекайте в течение 15 минут.

Овощные палочки

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 моркови;

– 1 кабачок;

– 2 картофелины;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки муки;

– соль и перец – по вкусу;

– растительное масло – для жарки.

Приготовление:

Очистите овощи и натрите их на крупной терке. Слегка отожмите сок, чтобы масса была более сухой. В миске смешайте овощи, яйцо, муку, соль и перец. Из массы сформируйте небольшие палочки. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте палочки и жарьте со всех сторон до золотистой корочки. Готовые овощные палочки подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Хот-доги в слоеном тесте

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 лист слоеного теста;

– 6 сосисок;

– 6 ломтиков желтого сыра;

– кетчуп – по вкусу;

– 1 яйцо;

– кунжут – по вкусу.

Приготовление:

Разрежьте слоеное тесто на 6 прямоугольников. Каждый из них смажьте кетчупом, добавьте кусочек желтого сыра и колбаску. Плотно сверните в рулет. Выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте при 220 градусах примерно 10 – 15 минут.

Бургеры

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов фарша (свинина, говядина или смешанный);

– 1 яйцо;

– соль и перец – по вкусу;

– 4 булочки для бургеров;

– 4 ломтика сыра;

– 1 помидор;

– 1 огурец;

– 1 головка салата;

– кетчуп и майонез – по вкусу;

– 1 столовая ложка масла – для жарки.

Приготовление:

Смешайте фарш с яйцом, солью и перцем. Сформируйте 4 котлеты одинакового размера. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты с обеих сторон до румяности. Разрежьте булочки пополам. По желанию слегка поджарьте срезы на сковороде. Выложите на нижнюю часть булочки лист салата, котлета, ломтик сыра, кольца помидора и огурца. Полейте кетчупом и майонезом. Накройте верхней половинкой булочки.

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