Идеи закусок к инаугурации Трампа: давайте наслаждаться в американском стиле
Инаугурация президента США – особый момент для всего мира, который собирает друзей и родных. Чтобы подчеркнуть атмосферу события, приготовьте блюда в американском стиле.
Американская кухня славится своими яркими и насыщенными вкусами. Хрустящие крылышки, ароматные наггетсы и нежные овощные палочки и другие блюда – идеальный набор для праздничного стола, сообщает 24 Канал.
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Крылышки в пикантном соусе
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм крыльев;
– 1 чайная ложка гранулированного чеснока;
– 200 миллилитров томатной пасты;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 – 2 столовые ложки острого соуса чили;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль и черный перец – по вкусу.
Приготовление:
- Крылышки смажьте маслом, натрите чесноком, солью и перцем. Выложите их на противень и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке в течение 30 – 35 минут.
- Во время запекания приготовьте глазурь.
- В кастрюле разогрейте сливочное масло вместе с медом.
- Как только масса начнет пениться, добавьте острый соус и томатную пасту.
- Варите глазурь на медленном огне в течение одной минуты.
- Запеченные крылья выложите в миску и полейте горячей глазурью. Встряхните, чтобы соус равномерно покрыл все кусочки курицы.
- Затем выложите крылья на противень или решетку, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию тепла вокруг кусочков мяса.
- Запекайте в духовке, разогретой до 190 градусов, еще 5 – 10 минут.
Наггетсы
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 1 стакан молока;
– полстакана пшеничной муки;
– 1 яйцо;
– соль и перец – по вкусу;
– 1 чайная ложка паприки;
– пол чайной ложки молотого острого перца;
– 2 стакана кукурузных хлопьев;
– 4 столовые ложки оливкового масла или растопленного сливочного масла.
Приготовление:
- Нарежьте филе примерно на кусочки толщиной 2,5 сантиметра, приправьте солью и перцем, перемешайте.
- Хлопья измельчите в блендере, измельчителе или раскрошите вручную.
- В миске смешайте молоко, муку, яйцо, соль, перец и паприку до образования однородной массы.
- Поместите кусочки филе в подготовленную смесь и тщательно перемешайте.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Большой противень застелите бумагой для выпекания.
- Достаньте кусочки филе из теста, обваляйте их в хлопьях и выложите на противень.
- Слегка посыпьте солью и сбрызните оливковым маслом или растопленным сливочным маслом, используя емкость с узким наконечником или кулинарную кисточку.
- Выпекайте в течение 15 минут.
Овощные палочки
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 моркови;
– 1 кабачок;
– 2 картофелины;
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки муки;
– соль и перец – по вкусу;
– растительное масло – для жарки.
Приготовление:
- Очистите овощи и натрите их на крупной терке. Слегка отожмите сок, чтобы масса была более сухой. В миске смешайте овощи, яйцо, муку, соль и перец.
- Из массы сформируйте небольшие палочки. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте палочки и жарьте со всех сторон до золотистой корочки.
- Готовые овощные палочки подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.
Хот-доги в слоеном тесте
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 лист слоеного теста;
– 6 сосисок;
– 6 ломтиков желтого сыра;
– кетчуп – по вкусу;
– 1 яйцо;
– кунжут – по вкусу.
Приготовление:
- Разрежьте слоеное тесто на 6 прямоугольников.
- Каждый из них смажьте кетчупом, добавьте кусочек желтого сыра и колбаску. Плотно сверните в рулет.
- Выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте при 220 градусах примерно 10 – 15 минут.
Бургеры
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов фарша (свинина, говядина или смешанный);
– 1 яйцо;
– соль и перец – по вкусу;
– 4 булочки для бургеров;
– 4 ломтика сыра;
– 1 помидор;
– 1 огурец;
– 1 головка салата;
– кетчуп и майонез – по вкусу;
– 1 столовая ложка масла – для жарки.
Приготовление:
- Смешайте фарш с яйцом, солью и перцем.
- Сформируйте 4 котлеты одинакового размера.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты с обеих сторон до румяности.
- Разрежьте булочки пополам.
- По желанию слегка поджарьте срезы на сковороде.
- Выложите на нижнюю часть булочки лист салата, котлета, ломтик сыра, кольца помидора и огурца.
- Полейте кетчупом и майонезом.
- Накройте верхней половинкой булочки.
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