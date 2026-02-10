Любимые блюда Поплавского: все так же как в песнях
- Михаил Поплавский отмечает борщ, вареники и сало как ключевые элементы своей "гастрономической" троицы.
- Любимым напитком Поплавского является свежевыжатый яблочный фреш из украинских яблок.
Михаил Поплавский больше не возглавляет КНУКиИ, что стало одной из главных новостей дня. Теперь он может полностью посвятить себя певческой карьере, важной частью которой является и украинская кухня.
Михаил Поплавский давно понял одну простую вещь – о еде говорят охотнее, чем о политике и рейтингах. В его публичном образе "любимые блюда" – это не просто про обед, а про украинское настроение, знакомый вкус и узнаваемый культурный код.
Читайте также Тесто на пельмени, которое не рвется даже тонким: рецепт, который нужен каждой хозяйке
Если собрать то, что он сам не раз подсвечивал в медиа и собственных проектах, картина получается вполне прогнозируемая. Без сложных гастрономических конструкций – зато с тем, что "цепляет" аудиторию с первого слова.
Первая строчка – борщ. Поплавский выносил его в отдельный публичный акцент и прямо вплетал в свою популярную "гастрономическую" троицу, которую продвигал в клипах и на цифровых платформах – "Украинский борщ", "Украинские вареники" и “Сало”.
Вареники стали частью его медийного меню – "свое, домашнее, без объяснений". А сало не только стало "героем" песни, а символом хорошего настроения.
Что касается напитков, то есть показательный фаворит – свежевыжатый яблочный фреш. В сообщениях он прямо называл его любимым и подчеркивал, что это яблоки "наши, украинские".
Как приготовить борщ с фасолью?
- Время: 3 часа
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 3 литра воды;
– 4 свеклы;
– 4 картофеля;
– 1 большая морковка;
– 1 репчатый лук;
– 3 зубчика чеснока;
– 200 – 300 граммов телятины;
– 300 граммов фасоли;
– лавровый лист;
– соль;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– ломтик лимона;
– черный молотый перец;
– молотая копченая паприка;
– 50 – 70 граммов сливок;
– оливковое масло.
Готовим любимое горячее блюдо: видео
Приготовление:
- Замачиваем фасоль на ночь, утром меняем воду и варим фасоль до почти готовности, но после первого закипания нужно поменять воду.
- В кипяток отправляем помытую телятину и варим 60 – 80 минут.
- К мясу добавляем очищенную свеклу. Не забываем постоянно снимать пенку с поверхности воды. Картофель нарезаем кубиками, половину моркови кружочками, а вторую половину – натираем, лук и чеснок нарезаем мелко.
- На оливковом масле поджариваем до золотистости лук, впоследствии добавляем натертую морковь, соль и перец. Вынимаем из воды готовое мясо и свеклу, чтобы остыли, воду солим и добавляем лавровый лист.
- В воду добавляем картофель, морковь и "почти готовую" фасоль, туда же отправляем лук с морковью.
- Свеклу натираем на крупной терке, обжариваем на оливковом масле, добавляем соль, сахар и перец, сок лимона, а в конце – томатную пасту. Тушим и добавляем в воду.
- Мясо разделяем на волокна. На оливковом масле обжариваем чеснок, добавляем мясо, соль и копченую паприку, в конце – сливки.
- Доводим до готовности и пробуем на соль.
А рыхлые вареники лучше всего готовить по рецепту популярного шефа Владимира Ярославского.
Как приготовить вкусные вареники на кефире?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 300 миллилитров кефира;
– 500 – 530 граммов муки;
– 8 граммов соды (или пакетик разрыхлителя);
– щепотка соли;
начинка:
– 1 пачка творога;
– 1 маленькое яйцо или желток;
– 50 граммов сахара.
Приготовление:
- Добавьте в кефир соль и соду, быстро перемешайте. Добавьте муку и замесите тесто.
- Сформируйте тесто в валик, подсыпая немного муки. Нарежьте небольшими "шайбами", расплющите руками, формируя плоское округлое изделие. Наполните начинкой и заверните.
- Продолжайте пока не закончится тесто и начинка. Варите на пару на марле под миской 5 минут.
- Выложите в миску и смажьте сливочным маслом.
- Подавать лучше всего со сметаной.
Что еще вкусного приготовить?
Вам точно стоит иметь в холодильнике домашний плавленый сыр Янтарь.
А еще вы будете в восторге от закарпатских рипляников.