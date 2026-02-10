Михайло Поплавський давно зрозумів одну просту річ – про їжу говорять охочіше, ніж про політику й рейтинги. У його публічному образі "улюблені страви" – це не просто про обід, а про український настрій, знайомий смак і впізнаваний культурний код.

Якщо зібрати те, що він сам не раз підсвічував у медіа та власних проєктах, картина виходить цілком прогнозована. Без складних гастрономічних конструкцій – зате з тим, що "чіпляє" аудиторію з першого слова.

Перший рядок – борщ. Поплавський виносив його в окремий публічний акцент і прямо вплітав у свою популярну "гастрономічну" трійцю, яку просував у кліпах і на цифрових платформах – "Український борщ", "Українські вареники" та “Сало”.

Вареники стали частиною його медійного меню – "своє, домашнє, без пояснень". А сало не лише стало "героєм" пісні, а символом гарного настрою.

Що стосується напоїв, то тут є показовий фаворит – свіжовижатий яблучний фреш. У дописах він прямо називав його улюбленим і підкреслював, що це яблука "наші, українські".

Як приготувати борщ з квасолею?

  • Час: 3 години
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:
– 3 літри води;
– 4 буряки;
– 4 картоплі;
– 1 велика морквина;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 200 – 300 грамів телятини;
– 300 грамів квасолі;
– лавровий лист;
– сіль;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– скибка лимона;
– чорний мелений перець;
– мелена копчена паприка;
– 50 – 70 грамів вершків;
– оливкова олія.

Готуємо улюблену гарячу страву: відео

Приготування:

  1. Замочуємо квасолю на ніч, вранці змінюємо воду та варимо квасольку до майже готовності, але після першого закипання потрібно поміняти воду.
  2. В окріп відправляємо помиту телятину та варимо 60 – 80 хвилин.
  3. До м'яса додаємо очищений буряк. Не забуваємо постійно знімати пінку з поверхні води. Картоплю нарізаємо кубиками, половину моркви кружечками, а другу половину – натираємо, цибулю та часник нарізаємо мілко.
  4. На оливковій олії підсмажуємо до золотистості цибулю, згодом додаємо натерту моркву, сіль та перець. Виймаємо із води готове м'ясо та буряк, щоб вистигли, воду солимо і додаємо лавровий лист.
  5. У воду додаємо картоплю, моркву та "майже готову" квасолю, туди ж відправляємо цибулю із морквою.
  6. Буряк натираємо на грубій тертці, обсмажуємо на оливковій олії, додаємо сіль, цукор та перець, сік лимона, а в кінці – томатну пасту. Тушкуємо і додаємоу воду.
  7. М'ясо розділяємо на волокна. На оливковій олії обсмажуємо часник, додаємо м'ясо, сіль та копчену паприку, вкінці – вершки.
  8. Доводимо до готовності та пробуємо на сіль.

А пухкі вареники найкраще готувати за рецептом популярного шефа Володимира Ярославського.

Як приготувати смачні вареники на кефірі?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
тісто:
– 300 мілілітрів кефіру;
– 500 – 530 грамів борошна;
– 8 грамів соди (або пакетик розпушувача);
– дрібка солі;
начинка:
– 1 пачка сиру;
– 1 маленьке яйце або жовток;
– 50 грамів цукру.

Приготування:

  1. Додайте в кефір сіль і соду, швидко перемішайте. Додайте борошно й замісіть тісто.
  2. Сформуйте тісто у валик, підсипаючи трохи борошна. Наріжте невеличкими "шайбами", розплющіть руками, формуючи плаский округлий виріб. Наповніть начинкою й загорніть.
  3. Продовжуйте поки не закінчиться тісто і начинка. Варіть на пару на марлі під мискою 5 хвилин.
  4. Викладіть у миску й змастіть вершковим маслом.
  5. Подавати найкраще зі сметаною.

