Михаил Поплавский давно понял одну простую вещь – о еде говорят охотнее, чем о политике и рейтингах. В его публичном образе "любимые блюда" – это не просто про обед, а про украинское настроение, знакомый вкус и узнаваемый культурный код.

Если собрать то, что он сам не раз подсвечивал в медиа и собственных проектах, картина получается вполне прогнозируемая. Без сложных гастрономических конструкций – зато с тем, что "цепляет" аудиторию с первого слова.

Первая строчка – борщ. Поплавский выносил его в отдельный публичный акцент и прямо вплетал в свою популярную "гастрономическую" троицу, которую продвигал в клипах и на цифровых платформах – "Украинский борщ", "Украинские вареники" и “Сало”.

Вареники стали частью его медийного меню – "свое, домашнее, без объяснений". А сало не только стало "героем" песни, а символом хорошего настроения.

Что касается напитков, то есть показательный фаворит – свежевыжатый яблочный фреш. В сообщениях он прямо называл его любимым и подчеркивал, что это яблоки "наши, украинские".

Как приготовить борщ с фасолью?

Время : 3 часа

: 3 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 3 литра воды;

– 4 свеклы;

– 4 картофеля;

– 1 большая морковка;

– 1 репчатый лук;

– 3 зубчика чеснока;

– 200 – 300 граммов телятины;

– 300 граммов фасоли;

– лавровый лист;

– соль;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– ломтик лимона;

– черный молотый перец;

– молотая копченая паприка;

– 50 – 70 граммов сливок;

– оливковое масло.

Приготовление:

Замачиваем фасоль на ночь, утром меняем воду и варим фасоль до почти готовности, но после первого закипания нужно поменять воду. В кипяток отправляем помытую телятину и варим 60 – 80 минут. К мясу добавляем очищенную свеклу. Не забываем постоянно снимать пенку с поверхности воды. Картофель нарезаем кубиками, половину моркови кружочками, а вторую половину – натираем, лук и чеснок нарезаем мелко. На оливковом масле поджариваем до золотистости лук, впоследствии добавляем натертую морковь, соль и перец. Вынимаем из воды готовое мясо и свеклу, чтобы остыли, воду солим и добавляем лавровый лист. В воду добавляем картофель, морковь и "почти готовую" фасоль, туда же отправляем лук с морковью. Свеклу натираем на крупной терке, обжариваем на оливковом масле, добавляем соль, сахар и перец, сок лимона, а в конце – томатную пасту. Тушим и добавляем в воду. Мясо разделяем на волокна. На оливковом масле обжариваем чеснок, добавляем мясо, соль и копченую паприку, в конце – сливки. Доводим до готовности и пробуем на соль.

А рыхлые вареники лучше всего готовить по рецепту популярного шефа Владимира Ярославского.

Как приготовить вкусные вареники на кефире?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 300 миллилитров кефира;

– 500 – 530 граммов муки;

– 8 граммов соды (или пакетик разрыхлителя);

– щепотка соли;

начинка:

– 1 пачка творога;

– 1 маленькое яйцо или желток;

– 50 граммов сахара.

Приготовление:

Добавьте в кефир соль и соду, быстро перемешайте. Добавьте муку и замесите тесто. Сформируйте тесто в валик, подсыпая немного муки. Нарежьте небольшими "шайбами", расплющите руками, формируя плоское округлое изделие. Наполните начинкой и заверните. Продолжайте пока не закончится тесто и начинка. Варите на пару на марле под миской 5 минут. Выложите в миску и смажьте сливочным маслом. Подавать лучше всего со сметаной.

