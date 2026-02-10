Михаил Поплавский давно понял одну простую вещь – о еде говорят охотнее, чем о политике и рейтингах. В его публичном образе "любимые блюда" – это не просто про обед, а про украинское настроение, знакомый вкус и узнаваемый культурный код.
Если собрать то, что он сам не раз подсвечивал в медиа и собственных проектах, картина получается вполне прогнозируемая. Без сложных гастрономических конструкций – зато с тем, что "цепляет" аудиторию с первого слова.
Первая строчка – борщ. Поплавский выносил его в отдельный публичный акцент и прямо вплетал в свою популярную "гастрономическую" троицу, которую продвигал в клипах и на цифровых платформах – "Украинский борщ", "Украинские вареники" и “Сало”.
Вареники стали частью его медийного меню – "свое, домашнее, без объяснений". А сало не только стало "героем" песни, а символом хорошего настроения.
Что касается напитков, то есть показательный фаворит – свежевыжатый яблочный фреш. В сообщениях он прямо называл его любимым и подчеркивал, что это яблоки "наши, украинские".
Как приготовить борщ с фасолью?
- Время: 3 часа
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 3 литра воды;
– 4 свеклы;
– 4 картофеля;
– 1 большая морковка;
– 1 репчатый лук;
– 3 зубчика чеснока;
– 200 – 300 граммов телятины;
– 300 граммов фасоли;
– лавровый лист;
– соль;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– ломтик лимона;
– черный молотый перец;
– молотая копченая паприка;
– 50 – 70 граммов сливок;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Замачиваем фасоль на ночь, утром меняем воду и варим фасоль до почти готовности, но после первого закипания нужно поменять воду.
- В кипяток отправляем помытую телятину и варим 60 – 80 минут.
- К мясу добавляем очищенную свеклу. Не забываем постоянно снимать пенку с поверхности воды. Картофель нарезаем кубиками, половину моркови кружочками, а вторую половину – натираем, лук и чеснок нарезаем мелко.
- На оливковом масле поджариваем до золотистости лук, впоследствии добавляем натертую морковь, соль и перец. Вынимаем из воды готовое мясо и свеклу, чтобы остыли, воду солим и добавляем лавровый лист.
- В воду добавляем картофель, морковь и "почти готовую" фасоль, туда же отправляем лук с морковью.
- Свеклу натираем на крупной терке, обжариваем на оливковом масле, добавляем соль, сахар и перец, сок лимона, а в конце – томатную пасту. Тушим и добавляем в воду.
- Мясо разделяем на волокна. На оливковом масле обжариваем чеснок, добавляем мясо, соль и копченую паприку, в конце – сливки.
- Доводим до готовности и пробуем на соль.
Как приготовить вкусные вареники на кефире?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 300 миллилитров кефира;
– 500 – 530 граммов муки;
– 8 граммов соды (или пакетик разрыхлителя);
– щепотка соли;
начинка:
– 1 пачка творога;
– 1 маленькое яйцо или желток;
– 50 граммов сахара.
Приготовление:
- Добавьте в кефир соль и соду, быстро перемешайте. Добавьте муку и замесите тесто.
- Сформируйте тесто в валик, подсыпая немного муки. Нарежьте небольшими "шайбами", расплющите руками, формируя плоское округлое изделие. Наполните начинкой и заверните.
- Продолжайте пока не закончится тесто и начинка. Варите на пару на марле под миской 5 минут.
- Выложите в миску и смажьте сливочным маслом.
- Подавать лучше всего со сметаной.
