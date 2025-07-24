Мыть или не мыть: как правильно употреблять мясо, овощи, фрукты и ягоды
- Мясо перед приготовлением мыть не нужно, ведь бактерии уничтожает термическая обработка.
- Фрукты, овощи, лимоны, ягоды и зелень нужно мыть или замачивать для удаления бактерий, пестицидов и паразитов.
Оказывается, далеко не все продукты нужно мыть перед употреблением или приготовлением. Разбираемся, как не навредить себе и не заразиться паразитами.
Бытует мнение, что абсолютно все продукты нужно мыть, а делать это следует обязательно под проточной водой. Однако оказывается, что это далеко не панацея, и риск не избавиться от паразитов остается. Какие продукты стоит мыть и как это правильно делать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб vasyl_lukianov.
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Какие продукты нужно мыть?
- Мясо
Мясо перед приготовлением мыть не нужно – все бактерии уничтожит термическая обработка. А вот если мясо сполоснуть, тогда паразиты разлетятся вместе с каплями воды во время жарки.
- Фрукты и овощи
Эти продукты моем всегда, ведь на их поверхности много бактерий.
- Яйца
Для хранения их мыть нельзя, чтобы не повредить защитную пленку. А вот перед непосредственным использованием это будет не лишним.
- Ягоды и зелень
Эти продукты лучше не мыть, а замачивать в соленой воде. На их поверхности кроме пестицидов часто есть паразиты, которые незаметны глазу.
- Лимон
Этот фрукт моем всегда. Для транспортировки его обрабатывают воском и химикатами, поэтому от них стоит избавиться.
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