Мыть или не мыть: какие продукты не любят воду

Есть продукты, которые нужно мыть обязательно и тщательно. Но некоторые, наоборот, могут потерять свои свойства после того, как вы их помоете.

О каких продуктах говорится, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Lady. Ознакомьтесь со списком и не мойте те продукты, которые в этом не нуждаются.

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Какие продукты не стоит мыть

Хотя многие люди считают, что мытье мяса необходимо для уничтожения бактерий, эксперты предупреждают, что эта привычка может быть вредной для здоровья. Исследования показывают, что вредные микроорганизмы, такие как сальмонелла, действительно могут накапливаться на поверхности мяса.

Однако, мытье мяса не удаляет эти бактерии эффективно, а наоборот, может нечаянно разнести их по всей кухне. Бактерии могут попасть на руки, раковину и посуду во время процесса ополаскивания. Приготовление мяса при соответствующей температуре является достаточным для уничтожения вредных бактерий.

Скорлупа куриных яиц, которая кажется прочной, на самом деле является достаточно проницаемой. Это позволяет веществам на поверхности яйца быстро проникать внутрь. Чтобы обеспечить безопасность, фабрики обрабатывают яйца специальными веществами перед тем, как они попадают к потребителям.

Потребителям стоит мыть яйца только непосредственно перед приготовлением. Преждевременное мытье яиц может снять с них защитное покрытие.

Некоторые продукты просто не любят воду

Эксперты отмечают важность правильного мытья грибов, чтобы удалить загрязнения. Однако, они предостерегают от длительного замачивания в воде, поскольку грибы имеют свойство впитывать влагу, что может негативно повлиять на их текстуру. Когда грибы уже впитали избыток воды, следует выложить их на полотенце или салфетки, чтобы жидкость эффективно стекла.

То же самое касается нежных ягод, фруктов и овощей. Наверняка вы замечали, что помытая малина легко мнется и вообще довольно быстро теряет свою привлекательность. Мыть такую ягоду нужно непосредственно перед употреблением. Желательно делать это максимально аккуратно, чтобы не повредить нежные ягоды.



Как правильно мыть ягоды / Фото Unsplash

Фрукты, овощи и ягоды с тонкой кожурой лучше мыть путем отмачивания – так они будут меньше мяться. Нужно налить в миску чистую воду, положить туда фрукты, а через 20 – 30 минут сменить воду. Повторить такую процедуру нужно два-три раза.

Плоды с плотной кожурой, особенно, корнеплоды, нужно промывать тщательно, чтобы на них не оставалось земли. Можно использовать губку или щетку.

К слову, как сварить разбитое или треснувшее яйцо.