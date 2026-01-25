Укр Рус
25 января, 07:00
Любимое блюдо Президента: чем отпраздновать День рождения Владимира Зеленского

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Владимир Зеленский празднует свой День рождения 25 января, его любимое блюдо – мясо в тандыре.
  • Для приготовления мяса нужно 800 граммов говядины, соль, перец и копченая паприка.

Сегодня, 25 января, свой День рождения празднует Президент Украины Владимир Зеленский. Праздничное застолье - это всегда про мясо, особенно, когда оно в перечне любимых блюд именинника.

График Президента такой насыщенный, что полакомиться любимыми блюдами ему удается далеко не всегда. Одно из его любимых блюд – мясо в тандыре, которое стоит воссоздать по рецепту Kuchnia.

Как приготовить любимое мясо Президента?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 800 граммов говядины; 
– соль и перец по вкусу; 
– копченая паприка.

Приготовление:

  1. Нарежьте говядину на порционные куски толщиной примерно 2 – 2,5 сантиметра.
  2. Обсушите мясо бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
  3. Натрите кусочки специями со всех сторон.
  4. Разогрейте тандыр до 80 градусов и поставьте в него мясо.
  5. Через 8 – 10 минут переверните стейки и готовьте еще около 10 минут.
  6. Достаньте мясо из тандыра и обязательно дайте ему "отдохнуть" не менее 15 минут, накрыв крышкой.

Зачем стейкам "отдыхать" после приготовления?

На самом деле время после приготовления – один из ключевых этапов приготовления стейка. Именно в это время в мясе перераспределяются соки, благодаря чему каждый кусочек на вкус просто бесподобно, рассказывает Smakosze.

Не накрывайте стейк слишком плотно. В нем еще много остаточной температуры, поэтому корочка может просто размокнуть.

