График Президента такой насыщенный, что полакомиться любимыми блюдами ему удается далеко не всегда. Одно из его любимых блюд – мясо в тандыре, которое стоит воссоздать по рецепту Kuchnia.

Читайте также Блины "Три стакана" от суперфиналистки "МастерШеф": такими вкусными вы их еще не ели

Как приготовить любимое мясо Президента?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов говядины;

– соль и перец по вкусу;

– копченая паприка.

Приготовление:

Нарежьте говядину на порционные куски толщиной примерно 2 – 2,5 сантиметра. Обсушите мясо бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Натрите кусочки специями со всех сторон. Разогрейте тандыр до 80 градусов и поставьте в него мясо. Через 8 – 10 минут переверните стейки и готовьте еще около 10 минут. Достаньте мясо из тандыра и обязательно дайте ему "отдохнуть" не менее 15 минут, накрыв крышкой.

Зачем стейкам "отдыхать" после приготовления?

На самом деле время после приготовления – один из ключевых этапов приготовления стейка. Именно в это время в мясе перераспределяются соки, благодаря чему каждый кусочек на вкус просто бесподобно, рассказывает Smakosze.

Не накрывайте стейк слишком плотно. В нем еще много остаточной температуры, поэтому корочка может просто размокнуть.

Что вкусного стоит попробовать?