График Президента такой насыщенный, что полакомиться любимыми блюдами ему удается далеко не всегда. Одно из его любимых блюд – мясо в тандыре, которое стоит воссоздать по рецепту Kuchnia.
Читайте также Блины "Три стакана" от суперфиналистки "МастерШеф": такими вкусными вы их еще не ели
Как приготовить любимое мясо Президента?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов говядины;
– соль и перец по вкусу;
– копченая паприка.
Приготовление:
- Нарежьте говядину на порционные куски толщиной примерно 2 – 2,5 сантиметра.
- Обсушите мясо бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Натрите кусочки специями со всех сторон.
- Разогрейте тандыр до 80 градусов и поставьте в него мясо.
- Через 8 – 10 минут переверните стейки и готовьте еще около 10 минут.
- Достаньте мясо из тандыра и обязательно дайте ему "отдохнуть" не менее 15 минут, накрыв крышкой.
Зачем стейкам "отдыхать" после приготовления?
На самом деле время после приготовления – один из ключевых этапов приготовления стейка. Именно в это время в мясе перераспределяются соки, благодаря чему каждый кусочек на вкус просто бесподобно, рассказывает Smakosze.
Не накрывайте стейк слишком плотно. В нем еще много остаточной температуры, поэтому корочка может просто размокнуть.
Что вкусного стоит попробовать?
Мясо идеально дополнит быстрый салат из запеченной свеклы.
А на десерт можно сделать невероятный меренговый рулет с мандаринами.