Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Этот салат действительно "Министерский": вот что называется правильное сочетание вкусов
29 января, 08:31
2

Этот салат действительно "Министерский": вот что называется правильное сочетание вкусов

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат "Министерский" готовится из вареного куриного филе, яиц, огурца, лука и майонеза, заправленных солью и перцем.
  • Для сохранения сочности курицы рекомендуется варить ее в воде с добавлением специй, лаврового листа, лука и моркови.

Вареная курочка, несколько привычных компонентов и ваша трапеза выходит на новый уровень. Что бы вы не приготовили рядом этот салат точно выйдет на первое место.

Вареная курочка – отличная основа для питательного салата. Что же добавить? Берем вареные яйца, огурчик, еще несколько акцентов – и вас ждет настоящий взрыв ярких впечатлений, рассказывает портал "Господинька".

К теме Шедевральный салат "Валя" с ветчиной и сыром: можно готовить каждый день

Как приготовить салат "Министерский"?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– 200 граммов вареного куриного филе;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 240 граммов огурца;
– 3 яйца;
– 100 граммов лука;
– соль и перец по вкусу.

Наслаждение, которое не требует усилий / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

  1. Разбейте яйца в отдельные миски, добавьте к каждому щепотку соли и взбейте отдельно до однородности.
  2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне.
  3. Поочередно пожарите тонкие яичные блины, быстро подрумянивая их с обеих сторон.
  4. Готовые блины сложите стопкой, скрутите рулетом и нарежьте тонкой соломкой.
  5. Переложите яичную соломку в салатник.
  6. Добавьте нарезанные огурцы и отваренную куриную грудку, разобранную на волокна.
  7. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на хорошо разогретой сковороде до мягкости и легкого золотистого цвета.
  8. Выложите теплый лук к остальным ингредиентам, заправьте майонезом и тщательно перемешайте.

Почему все варят филе неправильно?

Простота блюда не означает, что все процессы нужно минимизировать. Например, курицу часто просто бросают в подсоленную воду – и это распространенная ошибка, рассказывает Beszamel.

Важно сохранить сочность курицы и придать ей ароматных оттенков. Поэтому сначала надо добавить в воду специи и лавровый лист. Можно даже добавить лук и морковь – сваренная в полноценном овощном бульоне курочка станет подарком для вашего салата.

Какие блюда стоит попробовать?