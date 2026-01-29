Этот салат действительно "Министерский": вот что называется правильное сочетание вкусов
- Салат "Министерский" готовится из вареного куриного филе, яиц, огурца, лука и майонеза, заправленных солью и перцем.
- Для сохранения сочности курицы рекомендуется варить ее в воде с добавлением специй, лаврового листа, лука и моркови.
Вареная курочка, несколько привычных компонентов и ваша трапеза выходит на новый уровень. Что бы вы не приготовили рядом этот салат точно выйдет на первое место.
Вареная курочка – отличная основа для питательного салата. Что же добавить? Берем вареные яйца, огурчик, еще несколько акцентов – и вас ждет настоящий взрыв ярких впечатлений, рассказывает портал "Господинька".
К теме Шедевральный салат "Валя" с ветчиной и сыром: можно готовить каждый день
Как приготовить салат "Министерский"?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов вареного куриного филе;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 240 граммов огурца;
– 3 яйца;
– 100 граммов лука;
– соль и перец по вкусу.
Наслаждение, которое не требует усилий / Фото "Хозяйка"
Приготовление:
- Разбейте яйца в отдельные миски, добавьте к каждому щепотку соли и взбейте отдельно до однородности.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне.
- Поочередно пожарите тонкие яичные блины, быстро подрумянивая их с обеих сторон.
- Готовые блины сложите стопкой, скрутите рулетом и нарежьте тонкой соломкой.
- Переложите яичную соломку в салатник.
- Добавьте нарезанные огурцы и отваренную куриную грудку, разобранную на волокна.
- Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на хорошо разогретой сковороде до мягкости и легкого золотистого цвета.
- Выложите теплый лук к остальным ингредиентам, заправьте майонезом и тщательно перемешайте.
Почему все варят филе неправильно?
Простота блюда не означает, что все процессы нужно минимизировать. Например, курицу часто просто бросают в подсоленную воду – и это распространенная ошибка, рассказывает Beszamel.
Важно сохранить сочность курицы и придать ей ароматных оттенков. Поэтому сначала надо добавить в воду специи и лавровый лист. Можно даже добавить лук и морковь – сваренная в полноценном овощном бульоне курочка станет подарком для вашего салата.
Какие блюда стоит попробовать?
Салат "Зевс" такой вкусный, что нужно делать сразу тройную порцию.
А когда времени мало, на спасение придут пирожки "смешай и пожари".