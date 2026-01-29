Этот салат действительно "Министерский": вот что называется правильное сочетание вкусов

Вареная курочка, несколько привычных компонентов и ваша трапеза выходит на новый уровень. Что бы вы не приготовили рядом этот салат точно выйдет на первое место.

Вареная курочка – отличная основа для питательного салата. Что же добавить? Берем вареные яйца, огурчик, еще несколько акцентов – и вас ждет настоящий взрыв ярких впечатлений, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить салат "Министерский"?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов вареного куриного филе;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 240 граммов огурца;

– 3 яйца;

– 100 граммов лука;

– соль и перец по вкусу.

Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Разбейте яйца в отдельные миски, добавьте к каждому щепотку соли и взбейте отдельно до однородности. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Поочередно пожарите тонкие яичные блины, быстро подрумянивая их с обеих сторон. Готовые блины сложите стопкой, скрутите рулетом и нарежьте тонкой соломкой. Переложите яичную соломку в салатник. Добавьте нарезанные огурцы и отваренную куриную грудку, разобранную на волокна. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на хорошо разогретой сковороде до мягкости и легкого золотистого цвета. Выложите теплый лук к остальным ингредиентам, заправьте майонезом и тщательно перемешайте.

Почему все варят филе неправильно?

Простота блюда не означает, что все процессы нужно минимизировать. Например, курицу часто просто бросают в подсоленную воду – и это распространенная ошибка, рассказывает Beszamel.

Важно сохранить сочность курицы и придать ей ароматных оттенков. Поэтому сначала надо добавить в воду специи и лавровый лист. Можно даже добавить лук и морковь – сваренная в полноценном овощном бульоне курочка станет подарком для вашего салата.

