Варена курочка – чудова основа для поживного салату. Що ж додати? Беремо варені яйця, огірочок, ще кілька акцентів – і на вас чекає справжній вибух яскравих вражень, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати салат "Міністерський"?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів вареного курячого філе;

– 3 столові ложки майонезу;

– 240 грамів огірка;

– 3 яйця;

– 100 грамів цибулі;

– сіль та перець до смаку.

Насолода, яка не потребує зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Розбийте яйця в окремі миски, додайте до кожного дрібку солі та збийте окремо до однорідності. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Почергово посмажте тонкі яєчні млинці, швидко підрум’янюючи їх з обох боків. Готові млинці складіть стопкою, скрутіть рулетом і наріжте тонкою соломкою. Перекладіть яєчну соломку в салатник. Додайте нарізані огірки та відварену курячу грудку, розібрану на волокна. Цибулю наріжте півкільцями, обсмажте на добре розігрітій сковороді до м’якості й легкого золотистого кольору. Викладіть теплу цибулю до решти інгредієнтів, заправте майонезом і ретельно перемішайте.

Чому всі варять філе неправильно?

Простота страви не означає, що усі процеси потрібно мінімізувати. Наприклад, курку часто просто кидають у підсолену воду – і це поширена помилка, розповідає Beszamel.

Важливо зберегти соковитість курки та надати їй ароматних відтінків. Тому спершу треба додати до води спеції і лавровий лист. Можна навіть додати цибулю і моркву – зварена у повноцінному овочевому бульйоні курочка стане подарунком для вашого салату.

