Вареная курочка – отличная основа для питательного салата. Что же добавить? Берем вареные яйца, огурчик, еще несколько акцентов – и вас ждет настоящий взрыв ярких впечатлений. Ингредиенты: – 200 граммов вареного куриного филе; – 3 столовые ложки майонеза; – 240 граммов огурца; – 3 яйца; – 100 граммов лука; – соль и перец по вкусу. Наслаждение, которое не требует усилий / Фото "Хозяйка" Приготовление: Простота блюда не означает, что все процессы нужно минимизировать. Например, курицу часто просто бросают в подсоленную воду – и это распространенная ошибка. Важно сохранить сочность курицы и придать ей ароматных оттенков. Поэтому сначала надо добавить в воду специи и лавровый лист. Можно даже добавить лук и морковь – сваренная в полноценном овощном бульоне курочка станет подарком для вашего салата.