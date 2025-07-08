Оказывается, разница есть: какой стороной надо стелить фольгу

В повседневной кухонной практике алюминиевая фольга широко используется, особенно для запекания в духовке. Однако, остается открытым вопрос: что стоит за разным видом ее двух сторон.

Одна сторона имеет "спокойный" вид с приглушенным матовым покрытием, тогда как противоположная – более яркая и глянцевая. Эти отличительные особенности фольги в значительной степени влияют и на приготовление, рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA.Press.

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Какой из сторон правильно класть фольгу

Опытные повара отмечают важность использования только матовой стороны алюминиевой фольги во время приготовления пищи. Они объясняют, что эта сторона необходима для эффективного перераспределения тепла и сохранения сочности блюда.

Между тем глянцевая сторона фольги может безопасно касаться пищи, не прилипая к ней.

Разница в результате не всегда заметна, поэтому можно использовать фольгу любой стороной, особенно если не стремитесь достичь особых эффектов. Просто будьте готовыми, если постелите лист фольги матовой стороной – еда может прилипнуть.

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