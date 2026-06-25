Этот кусок свинины испортит шашлык: даже хороший маринад не поможет

Шашлык легко испортить ещё до маринования – достаточно выбрать не тот кусок свинины. На витрине мясо может выглядеть аккуратно и аппетитно, но после жарки на огне стать сухим или жёстким.

Для мангала важна не только свежесть, но и часть свинины. Некоторые куски лучше оставить для запекания или тушения, а для шашлыка выбирайте мясо, которое выдержит жар и не потеряет сочность за несколько минут, сообщает 24 Канал.

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Какую свинину не стоит брать для шашлыка?

Худший выбор для шашлыка – слишком постная свинина без жировых прожилок. Прежде всего это вырезка, карбонат и очень сухая часть окорока. На вид такое мясо часто кажется "красивым": ровный кусок, почти без жира, светлый срез. Но на шампурах оно быстро теряет влагу.

Огонь действует агрессивно, поэтому постная свинина может подсохнуть ещё до того, как появится нормальная корочка. Вырезка подходит для быстрого обжаривания на сковороде или гриле целым куском. Для классического шашлыка она слишком нежная. Её легко пересушить, особенно если куски нарезаны небольшими.

Карбонат также часто подводит. В нём мало жира, поэтому после жарки мясо может стать плотным и суховатым.

Карбонад (или карбонат) – это постное, нежное мясо из спинной части свиньи (корейка), расположенное вдоль позвоночника.

Маринад немного улучшит вкус, но не сделает такой кусок сочным, если в нём нет жировых прослоек. Окорок лучше не брать, если он совсем постный. Это мясо плотнее, чем шея, поэтому на открытом огне требует очень внимательного приготовления. Передержите несколько минут – и шашлык уже будет хуже жеваться.

Как не испортить отдых на природе / Фото unsplash

Еще один неудачный вариант – кусок с большим количеством грубых пленок и жил. Такие части не станут мягкими за короткое время на мангале. Их лучше использовать для блюд, где мясо долго готовится во влажной среде.

Для шашлыка лучше выбирайте свиную шею. В ней есть жировые прожилки, которые во время жарки плавятся и помогают мясу оставаться сочным. Хороший кусок не должен быть сплошным жиром, но и полностью постным – тоже нет.

Если шеи нет, можно взять лопатку, но смотрите на срез. Мясо должно иметь немного жира и не быть слишком темным или сухим по краям. Для шашлыка важно, чтобы куски после нарезки были примерно одинакового размера – тогда они прожарятся равномерно. Перед покупкой оцените мясо просто: оно должно быть упругим, без слизи, резкого запаха и пересушенных участков. Если кусок выглядит слишком постным, лучше не рисковать.

Как приготовить сочный шашлык?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиной шеи;

– 600 – 800 граммов лука;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 – 3 лавровых листа;

– 1 чайная ложка молотого перца;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла.

Как приготовить сочный шашлык: смотрите видео

Приготовление: