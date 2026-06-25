Для мангала важлива не лише свіжість, а й частина свинини. Одні шматки краще залишити для запікання чи тушкування, а для шашлику вибирайте м’ясо, яке витримає жар і не втратить соковитість за кілька хвилин, інформує 24 Канал.

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Яку свинину не варто брати для шашлику?

Найгірший вибір для шашлику – занадто пісна свинина без жирових прожилок. Передусім це вирізка, карбонат і дуже суха частина окосту. На вигляд таке м’ясо часто здається "красивим": рівний шматок, майже без жиру, світлий зріз. Але на шампурах воно швидко втрачає вологу.

Вогонь працює агресивно, тому пісна свинина може підсохнути ще до того, як з’явиться нормальна скоринка. Вирізка підходить для швидкого обсмаження на сковороді або грилі цілим шматком. Для класичного шашлику вона надто делікатна. Її легко пересушити, особливо якщо шматки нарізані невеликі.

Карбонат також часто підводить. У ньому мало жиру, тому після смаження м’ясо може стати щільним і сухуватим.

Карбонад (або карбонат) – це пісне, ніжне м'ясо зі спинної частини свині (корейка), розташоване вздовж хребта.

Маринад трохи покращить смак, але не зробить такий шматок соковитим, якщо в ньому немає жирових прошарків. Окіст краще не брати, якщо він зовсім пісний. Це м’ясо щільніше за шию, тому на відкритому вогні потребує дуже уважного смаження. Перетримайте кілька хвилин – і шашлик уже буде жуватися гірше.

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Ще один невдалий варіант – шматок із великою кількістю грубих плівок і жил. Такі частини не стануть м’якими за короткий час на мангалі. Їх краще використовувати для страв, де м’ясо довго готується у вологому середовищі.

Для шашлику краще вибирайте свинячу шию. У ній є жирові прожилки, які під час смаження плавляться й допомагають м’ясу залишатися соковитим. Хороший шматок не має бути суцільним жиром, але й повністю пісним – теж ні.

Якщо шиї немає, можна взяти лопатку, але дивіться на зріз. М’ясо повинно мати трохи жиру й не бути надто темним або сухим по краях. Для шашлику важливо, щоб шматки після нарізання були приблизно однакового розміру – тоді вони просмажаться рівномірно. Перед купівлею оцініть м’ясо просто: воно має бути пружним, без слизу, різкого запаху й пересушених ділянок. Якщо шматок виглядає занадто пісним, краще не ризикуйте.

Як приготувати соковитий шашлик?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячої шиї;

– 600 – 800 грамів цибулі;

– 1 столова ложка солі;

– 2 – 3 лаврові листки;

– 1 чайна ложка меленого перцю;

– 2 – 3 столові ложки рослинної олії.

Як зробити соковитий шашлик: дивіться відео

Приготування: