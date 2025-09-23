23 сентября, 23:56
Вкус древней истории: как приготовить аутентичный украинский калинник
Калина издавна была символом украинского народа. И это отражается не только в фольклоре, но и в кулинарной традиции.
Калинник станет настоящим подарком в осенний период, добавит новых акцентов будням и позволит прикоснуться к нашей истории. 24 Канал предлагает насладиться его вкусом по рецепту "Украинской кухни".
Калинник – это традиционный напиток Полесья, где его готовили с давних времен. Ходило поверье: если пить калинник осенью, то зимой не будешь болеть, рассказывает портал "Всвите".
Как приготовить калинник?
- Время: 20 минут + настаивание
- Порций: 4 литра
Ингредиенты:
– 1 килограмм калины;
– 4 литра воды;
– 500 граммов меда.
Приготовление:
- Переберите спелые ягоды калины, промойте их и откиньте на дуршлаг. Пересыпьте подготовленные ягоды в стеклянную банку.
- В горячей воде растворите мед, перемешайте до однородности и залейте калину полученным сиропом.
- Поставьте банку в прохладное место на одну неделю, чтобы напиток настоялся.
- Готовый калинник процедите.
- Подавайте охлажденным.
Приятного аппетита!
