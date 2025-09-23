Калинник станет настоящим подарком в осенний период, добавит новых акцентов будням и позволит прикоснуться к нашей истории. 24 Канал предлагает насладиться его вкусом по рецепту "Украинской кухни".

Калинник – это традиционный напиток Полесья, где его готовили с давних времен. Ходило поверье: если пить калинник осенью, то зимой не будешь болеть, рассказывает портал "Всвите".

Как приготовить калинник?

  • Время: 20 минут + настаивание
  • Порций: 4 литра

Ингредиенты:
– 1 килограмм калины;
– 4 литра воды;
– 500 граммов меда.

Приготовление:

  1. Переберите спелые ягоды калины, промойте их и откиньте на дуршлаг. Пересыпьте подготовленные ягоды в стеклянную банку.
  2. В горячей воде растворите мед, перемешайте до однородности и залейте калину полученным сиропом.
  3. Поставьте банку в прохладное место на одну неделю, чтобы напиток настоялся.
  4. Готовый калинник процедите.
  5. Подавайте охлажденным.

Приятного аппетита!

