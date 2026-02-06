Сбалансированное и полезное питание – это едва ли не единственное правило, которого придерживается Елена Зеленская в своем рационе. Она неприхотлива в продуктах и готова на эксперименты, однако некоторые блюда стали для нее явными фаворитами. Приготовить их легко и без усилий можно по рецептам портала Cookpad.

Как сделать салат из красной рыбы и авокадо?

Время : 20 минут

Ингредиенты:

– 100 граммов салатного микса;

– 150 граммов копченого лосося;

– 1 авокадо;

– 100 граммов граната;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– 15 граммов меда;

– 1 чайная ложка горчицы;

– специи по вкусу: соль, перец, лимонный сок.

Идеальное сочетание вкуса и пользы / Фото HealtDay

Приготовление:

Измельчите копченый лосось на небольшие ломтики. Подготовьте примерно 100 граммов зерен спелого граната, предварительно очистив его. Очищенное авокадо нарежьте аккуратными кубиками. Свежие листья салата промойте, тщательно просушите бумажным полотенцем и разорвите или нарежьте на удобные кусочки. В салатнике соедините зелень, подготовленную рыбу и авокадо, после чего равномерно посыпьте блюдо зернами граната. Для заправки смешайте в отдельной емкости оливковое масло, свежевыжатый лимонный сок, немного меда и горчицу. Приправьте соус солью и перцем, интенсивно взбейте до однородности, полейте салат и сразу подавайте к столу.

Как сделать омлет с оливками и помидорами?

Время : 20 минут

Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 150 – 200 миллилитров молока;

– 10 оливок;

– 1 помидор;

– черный молотый перец;

– сванская соль;

– сушеные итальянские травы;

– сушеный чеснок;

– 50 граммов сыра;

– оливковое масло.

Приготовление:

В глубокую емкость разбейте 5 яиц, влейте от 150 до 200 миллилитров молока и энергично взбейте до однородности. Приправьте смесь любимыми специями и еще раз тщательно перемешайте. Поставьте сковородку на огонь, добавьте немного оливкового масла и дайте ей хорошо раскалиться. Тем временем подготовьте начинку: измельчите помидор и оливки аккуратными тонкими кольцами, а твердый сыр натрите на терке. Вылейте яичную массу на горячую поверхность. Сверху равномерно распределите томаты, затем выложите слой оливок и щедро притрусите все сыром. Накройте сковороду крышкой и переведите конфорку на минимальный режим. Готовьте омлет, пока его поверхность полностью не станет матовой и упругой.

Как приготовить ленивые вареники по-одесски?

А это лакомство вам захочется готовить чуть ли не каждый день. Чтобы все прошло без проблем, стоит воспользоваться рецептом портала Shuba.

Время : 35 минут

Ингредиенты:

– 350 граммов домашнего творога;

– 100 граммов муки;

– 2 желтка;

– 20 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 10 граммов меда;

– 100 граммов сметаны (15%);

– 50 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Начните с подготовки основы: осторожно отделите желтки от белков, а свежий творог обязательно перетрите через мелкое сито, чтобы избавиться от комочков. В глубокой миске соедините творожную массу с желтками, сахаром и щепоткой соли, растирая ингредиенты до идеальной гладкости. В готовую смесь постепенно всыпайте просеянную муку и замешивайте нежное тесто. Для соуса заранее соедините сметану с медом, чтобы они успели соединиться. Готовое тесто разделите на четыре равные части, каждую из которых скатайте руками в длинные "валики" диаметром примерно 2,5 сантиметра. Полученные заготовки разрежьте на небольшие кусочки шириной около 1,5 сантиметра. Погружайте ленивые вареники в подсоленную кипящую воду. Как только они поднимутся на поверхность, осторожно достаньте их с помощью шумовки и переложите на блюдо, щедро поливая растопленным сливочным маслом. Подавайте блюдо горячим, дополнив его приготовленной медовой сметаной.

