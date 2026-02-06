Сбалансированное и полезное питание – это едва ли не единственное правило, которого придерживается Елена Зеленская в своем рационе. Она неприхотлива в продуктах и готова на эксперименты, однако некоторые блюда стали для нее явными фаворитами. Приготовить их легко и без усилий можно по рецептам портала Cookpad.

Как сделать салат из красной рыбы и авокадо?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 100 граммов салатного микса;
– 150 граммов копченого лосося;
– 1 авокадо;
– 100 граммов граната;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 15 граммов меда;
– 1 чайная ложка горчицы;
– специи по вкусу: соль, перец, лимонный сок.

Идеальное сочетание вкуса и пользы / Фото HealtDay

Приготовление:

  1. Измельчите копченый лосось на небольшие ломтики.
  2. Подготовьте примерно 100 граммов зерен спелого граната, предварительно очистив его.
  3. Очищенное авокадо нарежьте аккуратными кубиками. Свежие листья салата промойте, тщательно просушите бумажным полотенцем и разорвите или нарежьте на удобные кусочки.
  4. В салатнике соедините зелень, подготовленную рыбу и авокадо, после чего равномерно посыпьте блюдо зернами граната.
  5. Для заправки смешайте в отдельной емкости оливковое масло, свежевыжатый лимонный сок, немного меда и горчицу.
  6. Приправьте соус солью и перцем, интенсивно взбейте до однородности, полейте салат и сразу подавайте к столу.

Как сделать омлет с оливками и помидорами?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 5 яиц;
– 150 – 200 миллилитров молока;
– 10 оливок;
– 1 помидор;
– черный молотый перец;
– сванская соль;
– сушеные итальянские травы;
– сушеный чеснок;
– 50 граммов сыра;
– оливковое масло.

Приготовление:

  1. В глубокую емкость разбейте 5 яиц, влейте от 150 до 200 миллилитров молока и энергично взбейте до однородности.
  2. Приправьте смесь любимыми специями и еще раз тщательно перемешайте.
  3. Поставьте сковородку на огонь, добавьте немного оливкового масла и дайте ей хорошо раскалиться.
  4. Тем временем подготовьте начинку: измельчите помидор и оливки аккуратными тонкими кольцами, а твердый сыр натрите на терке.
  5. Вылейте яичную массу на горячую поверхность. Сверху равномерно распределите томаты, затем выложите слой оливок и щедро притрусите все сыром.
  6. Накройте сковороду крышкой и переведите конфорку на минимальный режим. Готовьте омлет, пока его поверхность полностью не станет матовой и упругой.

Как приготовить ленивые вареники по-одесски?

А это лакомство вам захочется готовить чуть ли не каждый день. Чтобы все прошло без проблем, стоит воспользоваться рецептом портала Shuba.

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 350 граммов домашнего творога;
– 100 граммов муки;
– 2 желтка;
– 20 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 10 граммов меда;
– 100 граммов сметаны (15%);
– 50 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Начните с подготовки основы: осторожно отделите желтки от белков, а свежий творог обязательно перетрите через мелкое сито, чтобы избавиться от комочков.
  2. В глубокой миске соедините творожную массу с желтками, сахаром и щепоткой соли, растирая ингредиенты до идеальной гладкости.
  3. В готовую смесь постепенно всыпайте просеянную муку и замешивайте нежное тесто.
  4. Для соуса заранее соедините сметану с медом, чтобы они успели соединиться.
  5. Готовое тесто разделите на четыре равные части, каждую из которых скатайте руками в длинные "валики" диаметром примерно 2,5 сантиметра.
  6. Полученные заготовки разрежьте на небольшие кусочки шириной около 1,5 сантиметра. Погружайте ленивые вареники в подсоленную кипящую воду.
  7. Как только они поднимутся на поверхность, осторожно достаньте их с помощью шумовки и переложите на блюдо, щедро поливая растопленным сливочным маслом.
  8. Подавайте блюдо горячим, дополнив его приготовленной медовой сметаной.

