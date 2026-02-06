Збалансоване та корисне харчування – це чи не єдине правило, якого дотримується Олена Зеленська у своєму раціоні. Вона невибаглива в продуктах та готова на експерименти, однак деякі страви стали для неї явними фаворитами. Приготувати їх легко та без зусиль можна за рецептами порталу Cookpad.

Як зробити салат з червоної риби та авокадо?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів салатного міксу;

– 150 грамів копченого лосося;

– 1 авокадо;

– 100 грамів гранату;

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– 15 грамів меду;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– спеції до смаку: сіль, перець, лимонний сік.

Приготування:

Подрібніть копчений лосось на невеликі скибочки. Підготуйте приблизно 100 грамів зерен стиглого граната, заздалегідь очистивши його. Очищене авокадо наріжте акуратними кубиками. Свіже листя салату промийте, ретельно просушіть паперовим рушником та розірвіть або наріжте на зручні шматочки. У салатнику з’єднайте зелень, підготовлену рибу та авокадо, після чого рівномірно посипте страву зернами граната. Для заправки змішайте в окремій ємності оливкову олію, свіжовичавлений лимонний сік, трохи меду та гірчицю. Приправте соус сіллю й перцем, інтенсивно збийте до однорідності, полийте салат і відразу подавайте до столу.

Як зробити омлет з оливками та помідорами?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 150 – 200 мілілітрів молока;

– 10 оливок;

– 1 помідор;

– чорний мелений перець;

– сванська сіль;

– сушені італійські трави;

– сушений часник;

– 50 грамів сиру;

– оливкова олія.

Приготування:

У глибоку ємність розбийте 5 яєць, влийте від 150 до 200 мілілітрів молока та енергійно збийте до однорідності. Приправте суміш улюбленими спеціями і ще раз ретельно перемішайте. Поставте сковорідку на вогонь, додайте трішки оливкової олії та дайте їй добре розжаритися. Тим часом підготуйте начинку: подрібніть помідор і оливки акуратними тонкими кільцями, а твердий сир натріть на тертці. Вилийте яєчну масу на гарячу поверхню. Зверху рівномірно розподіліть томати, потім викладіть шар оливок і щедро притрусіть усе сиром. Накрийте пательню кришкою та переведіть конфорку на мінімальний режим. Готуйте омлет, поки його поверхня повністю не стане матовою та пружною.

Як приготувати ліниві вареники по-одеськи?

А цей смаколик вам захочеться готувати ледь не кожного дня. Щоб усе пройшло без проблем, варто скористатися рецептом порталу Shuba.

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів домашнього сиру;

– 100 грамів борошна;

– 2 жовтки;

– 20 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 10 грамів меду;

– 100 грамів сметани (15%);

– 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

Розпочніть із підготовки основи: обережно відділіть жовтки від білків, а свіжий домашній сир обов'язково перетріть крізь дрібне сито, щоб позбутися грудочок. У глибокій мисці з’єднайте сирну масу з жовтками, цукром та дрібкою солі, розтираючи інгредієнти до ідеальної гладкості. У готову суміш поступово всипайте просіяне борошно та замішуйте ніжне тісто. Для соусу заздалегідь поєднайте сметану з медом, щоб вони встигли поєднатися. Готове тісто розділіть на чотири рівні частини, кожну з яких скачайте руками у довгі "валики" діаметром приблизно 2,5 сантиметра. Отримані заготовки розріжте на невеликі шматочки шириною близько 1,5 сантиметра. Занурюйте ліниві вареники у підсолену киплячу воду. Щойно вони піднімуться на поверхню, обережно дістаньте їх за допомогою шумівки та перекладіть на страву, щедро поливаючи розтопленим вершковим маслом. Подавайте страву гарячою, доповнивши її приготованою медовою сметаною.

Які рецепти варто спробувати?