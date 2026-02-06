Збалансоване та корисне харчування – це чи не єдине правило, якого дотримується Олена Зеленська у своєму раціоні. Вона невибаглива в продуктах та готова на експерименти, однак деякі страви стали для неї явними фаворитами. Приготувати їх легко та без зусиль можна за рецептами порталу Cookpad.
Як зробити салат з червоної риби та авокадо?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів салатного міксу;
– 150 грамів копченого лосося;
– 1 авокадо;
– 100 грамів гранату;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 15 грамів меду;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– спеції до смаку: сіль, перець, лимонний сік.
Ідеальне поєднання смаку та користі / Фото HealtDay
Приготування:
- Подрібніть копчений лосось на невеликі скибочки.
- Підготуйте приблизно 100 грамів зерен стиглого граната, заздалегідь очистивши його.
- Очищене авокадо наріжте акуратними кубиками. Свіже листя салату промийте, ретельно просушіть паперовим рушником та розірвіть або наріжте на зручні шматочки.
- У салатнику з’єднайте зелень, підготовлену рибу та авокадо, після чого рівномірно посипте страву зернами граната.
- Для заправки змішайте в окремій ємності оливкову олію, свіжовичавлений лимонний сік, трохи меду та гірчицю.
- Приправте соус сіллю й перцем, інтенсивно збийте до однорідності, полийте салат і відразу подавайте до столу.
Як зробити омлет з оливками та помідорами?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 150 – 200 мілілітрів молока;
– 10 оливок;
– 1 помідор;
– чорний мелений перець;
– сванська сіль;
– сушені італійські трави;
– сушений часник;
– 50 грамів сиру;
– оливкова олія.
Приготування:
- У глибоку ємність розбийте 5 яєць, влийте від 150 до 200 мілілітрів молока та енергійно збийте до однорідності.
- Приправте суміш улюбленими спеціями і ще раз ретельно перемішайте.
- Поставте сковорідку на вогонь, додайте трішки оливкової олії та дайте їй добре розжаритися.
- Тим часом підготуйте начинку: подрібніть помідор і оливки акуратними тонкими кільцями, а твердий сир натріть на тертці.
- Вилийте яєчну масу на гарячу поверхню. Зверху рівномірно розподіліть томати, потім викладіть шар оливок і щедро притрусіть усе сиром.
- Накрийте пательню кришкою та переведіть конфорку на мінімальний режим. Готуйте омлет, поки його поверхня повністю не стане матовою та пружною.
Як приготувати ліниві вареники по-одеськи?
А цей смаколик вам захочеться готувати ледь не кожного дня. Щоб усе пройшло без проблем, варто скористатися рецептом порталу Shuba.
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 350 грамів домашнього сиру;
– 100 грамів борошна;
– 2 жовтки;
– 20 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 10 грамів меду;
– 100 грамів сметани (15%);
– 50 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Розпочніть із підготовки основи: обережно відділіть жовтки від білків, а свіжий домашній сир обов'язково перетріть крізь дрібне сито, щоб позбутися грудочок.
- У глибокій мисці з’єднайте сирну масу з жовтками, цукром та дрібкою солі, розтираючи інгредієнти до ідеальної гладкості.
- У готову суміш поступово всипайте просіяне борошно та замішуйте ніжне тісто.
- Для соусу заздалегідь поєднайте сметану з медом, щоб вони встигли поєднатися.
- Готове тісто розділіть на чотири рівні частини, кожну з яких скачайте руками у довгі "валики" діаметром приблизно 2,5 сантиметра.
- Отримані заготовки розріжте на невеликі шматочки шириною близько 1,5 сантиметра. Занурюйте ліниві вареники у підсолену киплячу воду.
- Щойно вони піднімуться на поверхню, обережно дістаньте їх за допомогою шумівки та перекладіть на страву, щедро поливаючи розтопленим вершковим маслом.
- Подавайте страву гарячою, доповнивши її приготованою медовою сметаною.
