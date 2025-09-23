Калинник стане справжнім подарунком в осінній період, додасть нових акцентів будням та дозволить доторкнутися до нашої історії. 24 Канал пропонує насолодитися його смаком за рецептом "Української кухні".

Калинник – це традиційний напій Полісся, де його готували з давніх-давен. Ходило повірʼя: якщо пити калинник восени, то взимку не хворітимеш, розповідає портал "Всвіті".

Як приготувати калинник?

  • Час: 20 хвилин + настоювання
  • Порцій: 4 літри

Інгредієнти:
– 1 кілограм калини;
– 4 літри води;
– 500 грамів меду.

Приготування:

  1. Переберіть стиглі ягоди калини, промийте їх і відкиньте на друшляк. Пересипте підготовлені ягоди у скляну банку.
  2. У гарячій воді розчиніть мед, перемішайте до однорідності й залийте калину отриманим сиропом.
  3. Поставте банку в прохолодне місце на один тиждень, щоб напій настоявся.
  4. Готовий калинник процідіть.
  5. Подавайте охолодженим.

Смачного!

