Калинник стане справжнім подарунком в осінній період, додасть нових акцентів будням та дозволить доторкнутися до нашої історії. 24 Канал пропонує насолодитися його смаком за рецептом "Української кухні".

Калинник – це традиційний напій Полісся, де його готували з давніх-давен. Ходило повірʼя: якщо пити калинник восени, то взимку не хворітимеш, розповідає портал "Всвіті".

Як приготувати калинник?

Час: 20 хвилин + настоювання

20 хвилин + настоювання Порцій: 4 літри

Інгредієнти:

– 1 кілограм калини;

– 4 літри води;

– 500 грамів меду.

Приготування:

Переберіть стиглі ягоди калини, промийте їх і відкиньте на друшляк. Пересипте підготовлені ягоди у скляну банку. У гарячій воді розчиніть мед, перемішайте до однорідності й залийте калину отриманим сиропом. Поставте банку в прохолодне місце на один тиждень, щоб напій настоявся. Готовий калинник процідіть. Подавайте охолодженим.

Смачного!

