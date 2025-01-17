Пикантное и нежное картофельное пюре: рецепт, который разорвал инстаграм Эктора
Картофельное пюре любимое блюдо многих, и существует бесчисленное количество способов его приготовления. Сегодняшний рецепт обещает великолепное сочетание нежности и пикантного вкуса, которое придется по вкусу каждому.
Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом картофельного пюре с чесноком. По его словам, это вкусный гарнир с острой, но деликатной ноткой чеснока, передает 24 Канал.
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Картофельное пюре с чесноком от Эктора
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 50 граммов сливочного масла;
– 50 миллилитров молока;
– 1 зубчик чеснока;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 10 граммов зелени.
Как приготовить картофельное пюре с чесноком: смотрите видео
Приготовление:
- Отваренный картофель выжмите через пресс, а затем перетрите через сито.
- Переложите в сотейник и варите на малом огне, постепенно добавляя масло и растительное масло и постоянно помешивая. По принципу заварного крема.
- Снимите с огня, добавьте молоко и тщательно перемешайте.
- Добавьте чеснок и зелень. Еще раз перемешайте.
Приятного аппетита!
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