Она вкуснее ухи: готовим щербу по рецепту казаков

Казаки умели не только храбро воевать, но и очень вкусно готовить. Щерба станет открытием даже для опытных кулинаров, а ваши родные попросят готовить ее как можно чаще. 24 Канал предлагает воссоздать аутентичное блюдо по рецепту портала Shuba.

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Ингредиенты:

– 500 граммов судака;

– 800 граммов леща;

– 1 литр воды;

– 2 столовые ложки соли;

– 200 граммов пшена;

– 1 луковица;

– 1 пучок укропа;

– 1 пучок зеленого лука;

– 200 граммов икры судака.



Приготовление:

Тщательно промойте, очистите и нарежьте леща на порционные куски. В большой кастрюле доведите воду до кипения, посолите ее и осторожно опустите туда рыбу.

Готовьте леща на слабом огне 20 – 25 минут. После варки выньте куски шумовкой и выложите на тарелку.

Судака также промойте, очистите от чешуи и внутренностей, порежьте на куски.

Опустите в рыбный бульон и варите еще около 25 минут на медленном огне.

Очистите лук и нарежьте его средними кусками. За 5 минут до завершения варки судака добавьте в кастрюлю пшено и измельченный зеленый лук. Через 5 минут достаньте судака и положите его рядом с лещом. Лук с пшеном оставьте вариться дальше.

Когда пшено будет почти готово, добавьте в суп порезанную икру. Варите еще 5 минут.

Измельчите зелень и бросьте ее в бульон. Затем осторожно верните в кастрюлю всю отваренную рыбу. Продолжайте варить еще около 5 минут.