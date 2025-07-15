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15 июля, 10:10
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Она вкуснее ухи: готовим щербу по рецепту казаков

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Статья описывает аутентичный рецепт казацкой щербы, ароматной рыбной ухи.
  • Она имеет все шансы стать вашим любимым блюдом из рыбы.

Аутентичные блюда – это возможность открыть для себя что-то новое и прикоснуться к своей истории. Щерба – это ароматная рыбная уха, которой наслаждались еще во времена казачества.

Казаки умели не только храбро воевать, но и очень вкусно готовить. Щерба станет открытием даже для опытных кулинаров, а ваши родные попросят готовить ее как можно чаще. 24 Канал предлагает воссоздать аутентичное блюдо по рецепту портала Shuba.

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Рецепт казацкой щербы

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов судака;
– 800 граммов леща;
– 1 литр воды;
– 2 столовые ложки соли;
– 200 граммов пшена;
– 1 луковица;
– 1 пучок укропа;
– 1 пучок зеленого лука;
– 200 граммов икры судака.
 

Приготовление:

  1. Тщательно промойте, очистите и нарежьте леща на порционные куски. В большой кастрюле доведите воду до кипения, посолите ее и осторожно опустите туда рыбу.

  2. Готовьте леща на слабом огне 20 – 25 минут. После варки выньте куски шумовкой и выложите на тарелку.

  3. Судака также промойте, очистите от чешуи и внутренностей, порежьте на куски.

  4. Опустите в рыбный бульон и варите еще около 25 минут на медленном огне.

  5. Очистите лук и нарежьте его средними кусками. За 5 минут до завершения варки судака добавьте в кастрюлю пшено и измельченный зеленый лук. Через 5 минут достаньте судака и положите его рядом с лещом. Лук с пшеном оставьте вариться дальше.

  6. Когда пшено будет почти готово, добавьте в суп порезанную икру. Варите еще 5 минут.

  7. Измельчите зелень и бросьте ее в бульон. Затем осторожно верните в кастрюлю всю отваренную рыбу. Продолжайте варить еще около 5 минут.

  8. После этого выключите огонь и оставьте щербу настаиваться под крышкой 20 минут.

Приятного аппетита!

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