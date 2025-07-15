Козаки вміли не лише хоробро воювати, а й дуже смачно готувати. Щерба стане відкриттям навіть для досвідчених кулінарів, а ваші рідні попросять готувати її якомога частіше. 24 Канал пропонує відтворити автентичну страву за рецептом порталу Shuba.
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Рецепт козацької щерби
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів судака;
– 800 грамів ляща;
– 1 літр води;
– 2 столові ложки солі;
– 200 грамів пшона;
– 1 цибулина;
– 1 пучок кропу;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 200 грамів ікри судака.
Приготування:
Ретельно промийте, очистіть і наріжте ляща на порційні шматки. У великій каструлі доведіть воду до кипіння, посоліть її та обережно опустіть туди рибу.
Готуйте ляща на слабкому вогні 20 – 25 хвилин. Після варіння вийміть шматки шумівкою й викладіть на тарілку.
Судака також промийте, очистіть від луски та нутрощів, поріжте на шматки.
Опустіть у рибний бульйон і варіть ще близько 25 хвилин на повільному вогні.
Очистіть цибулю й наріжте її середніми шматками. За 5 хвилин до завершення варіння судака додайте у каструлю пшоно та подрібнену зелену цибулю. Через 5 хвилин дістаньте судака та покладіть його поруч із лящем. Цибулю з пшоном залиште варитися далі.
Коли пшоно буде майже готове, додайте до супу порізану ікру. Варіть ще 5 хвилин.
Подрібніть зелень і киньте її в бульйон. Потім обережно поверніть у каструлю всю відварену рибу. Продовжуйте варити ще близько 5 хвилин.
Після цього вимкніть вогонь і залиште щербу настоюватися під кришкою 20 хвилин.
Смачного!
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