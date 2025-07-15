Козаки вміли не лише хоробро воювати, а й дуже смачно готувати. Щерба стане відкриттям навіть для досвідчених кулінарів, а ваші рідні попросять готувати її якомога частіше. 24 Канал пропонує відтворити автентичну страву за рецептом порталу Shuba.

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Інгредієнти:

– 500 грамів судака;

– 800 грамів ляща;

– 1 літр води;

– 2 столові ложки солі;

– 200 грамів пшона;

– 1 цибулина;

– 1 пучок кропу;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 200 грамів ікри судака.



Приготування:

Ретельно промийте, очистіть і наріжте ляща на порційні шматки. У великій каструлі доведіть воду до кипіння, посоліть її та обережно опустіть туди рибу.

Готуйте ляща на слабкому вогні 20 – 25 хвилин. Після варіння вийміть шматки шумівкою й викладіть на тарілку.

Судака також промийте, очистіть від луски та нутрощів, поріжте на шматки.

Опустіть у рибний бульйон і варіть ще близько 25 хвилин на повільному вогні.

Очистіть цибулю й наріжте її середніми шматками. За 5 хвилин до завершення варіння судака додайте у каструлю пшоно та подрібнену зелену цибулю. Через 5 хвилин дістаньте судака та покладіть його поруч із лящем. Цибулю з пшоном залиште варитися далі.

Коли пшоно буде майже готове, додайте до супу порізану ікру. Варіть ще 5 хвилин.

Подрібніть зелень і киньте її в бульйон. Потім обережно поверніть у каструлю всю відварену рибу. Продовжуйте варити ще близько 5 хвилин.