Это будет главное наслаждение лета: кексы с клубникой, нежнее которых вы ничего не пробовали

Приближается разгар сезона клубники, а это значит, что надо насладиться любимой ягодой на полную. С этими кексами вы сможете дарить себе этот опыт каждый день.

Эти кексы точно претендуют на то, чтобы стать главным открытием и лучшим десертом этого лета. 24 Канал предлагает убедиться в этом и почувствовать особый вкус с рецептом портала "На пенсии". Читайте также Не блюдо, а легенда: как приготовить тот самый гуцульский банош – от запаха будут течь слюнки Рецепт кексов с клубникой Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 2 яйца;

– 220 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– ванилин;

– 120 миллилитров йогурта или молока;

– 125 граммов клубники. Приготовление: Взбиваем яйца с сахаром до образования пышной, светлой пены. Вливаем молоко или йогурт, тщательно перемешиваем до однородности. Добавляем размягченное сливочное масло, снова перемешиваем. Постепенно всыпаем муку вместе с разрыхлителем и замешиваем гладкое тесто. Нарезаем клубнику кусочками и осторожно вводим ее в тесто, перемешивая лишь несколько раз, чтобы сохранить форму ягод. Раскладываем готовое тесто в формы для выпекания. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем примерно 25 минут до золотистой корочки. Приятного аппетита! Гармония вкуса и бюджета: самая дешевая намазка из сардины.