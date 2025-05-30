Это будет главное наслаждение лета: кексы с клубникой, нежнее которых вы ничего не пробовали
- Разгар сезона клубники - время наслаждаться любимой ягодой.
- Кексы с клубникой станут главным наслаждением лета, нежные и вкусные.
Приближается разгар сезона клубники, а это значит, что надо насладиться любимой ягодой на полную. С этими кексами вы сможете дарить себе этот опыт каждый день.
Эти кексы точно претендуют на то, чтобы стать главным открытием и лучшим десертом этого лета. 24 Канал предлагает убедиться в этом и почувствовать особый вкус с рецептом портала "На пенсии".
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Рецепт кексов с клубникой
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов сливочного масла;
– 2 яйца;
– 220 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– ванилин;
– 120 миллилитров йогурта или молока;
– 125 граммов клубники.
Приготовление:
Взбиваем яйца с сахаром до образования пышной, светлой пены.
Вливаем молоко или йогурт, тщательно перемешиваем до однородности.
Добавляем размягченное сливочное масло, снова перемешиваем.
Постепенно всыпаем муку вместе с разрыхлителем и замешиваем гладкое тесто.
Нарезаем клубнику кусочками и осторожно вводим ее в тесто, перемешивая лишь несколько раз, чтобы сохранить форму ягод.
Раскладываем готовое тесто в формы для выпекания.
Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем примерно 25 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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