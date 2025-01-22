Подарок от Джейми Оливера: быстрый кекс в чашке на завтрак без выпекания

Вряд ли утром у кого-то есть настроение долго стоять у плиты. Кексы в чашке – это прекрасная возможность хорошо начать день и получить вкусное дополнение к утреннему кофе.

Ароматные кексы и любимый горячий напиток могут задать хорошее настроение на весь день. Известный кулинар Джейми Оливер показал, как приготовить нежную выпечку за несколько минут. 24 Канал предлагает воспроизвести этот рецепт по рекомендации Ukr.Media. Интересно Ваши родные забудут о выпечке из магазина: готовим ароматный рулет с ветчиной и сыром Рецепт кексов в чашке Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 свежий банан;

– 4 столовые ложки белой муки;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки коричневого тростникового сахара;

– 1 куриное яйцо. Приготовление: В чашу кухонного комбайна положите банан и добавьте муку. Далее влейте оливковое масло, добавьте сахар и яйцо. По желанию можно присыпать щепоткой соли. Взбивайте смесь до однородной массы. Разлейте тесто по четырем кружкам, украсьте их шоколадными каплями по своему вкусу для большей сладости, и по очереди отправьте кружки в микроволновку на 90 секунд. Если не планируете готовить все порции сразу, их можно хранить в холодильнике и разогревать, когда захочется сладкого десерта. Приятного аппетита! Хит сезона: отбивная из свинины с медовой капустой.