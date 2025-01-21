Похож на "Киевский", но более хрустящий: древний рецепт "Королевского" торта

Торты – это возможность создать что-то особенное и дополнить атмосферу чаепития с родными или друзьями. А с этим рецептом вы сможете превратить в праздник даже обычный день.

Хрустящая текстура и нежный крем – это сочетание, перед которым просто невозможно устоять. "Королевский" торт станет угощением, которое превратится в яркое воспоминание. 24 Канал предлагает сделать его по рецепту портала "Смачненьке". Интересно Ваши родные забудут о выпечке из магазина: готовим ароматный рулет с ветчиной и сыром Рецепт торта "Королевский" Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 8 Ингредиенты:

бисквит:

– 250 граммов муки;

– чайная ложка разрыхлителя;

– 100 граммов сливочного масла;

– 4 желтка;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка сметаны;

безе:

– 4 белка;

– щепотка соли;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 250 граммов сахара;

– 100 граммов орехов;

– 1 столовая ложка крахмала;

крем:

– 300 граммов сливочного масла (82%);

– 370 граммов сгущенного молока;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 4 грамма растворимого кофе;

– 3 столовые ложки кипятка. Приготовление: Сначала готовим безе. Взбиваем белки со щепоткой соли до образования густой пены. Затем постепенно добавляем ванильный и обычный сахар, продолжая взбивать, пока масса не станет пышной и будет держать форму. Измельчаем грецкие орехи и смешиваем их с крахмалом. Добавляем эту смесь к белковой массе и осторожно перемешиваем. Выкладываем порции безе на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сушим безе в духовке при температуре 110 градусов в течение 1,5 часов Для бисквита просеиваем муку, смешиваем ее с разрыхлителем, после чего натираем в нее холодное сливочное масло. К желткам добавляем сахарную пудру и соль, тщательно смешиваем и выкладываем эту массу к сливочной крошке. Замешиваем тесто, постепенно добавляя к нему сметану, до получения эластичной и немного липкой консистенции. Тесто накрываем пленкой и оставляем охлаждаться в холодильнике на 30 минут. После этого делим тесто на несколько частей и раскатываем в лепешки толщиной 3 – 4 миллиметра и диаметром 23 – 25 сантиметров. Для идеально ровных краев можно использовать кондитерское кольцо. Перед выпеканием в каждом корже делаем проколы вилкой. Выпекаем в духовке на противне при температуре 180 градусов в течение 10 – 12 минут. Повторяем эти действия для другого куска теста. Для крема сначала растворяем кофе в горячей воде и оставляем остывать. Далее взбиваем миксером мягкое сливочное масло, постепенно добавляя к нему ванильный сахар, охлажденный кофе и сгущенное молоко. Безе смазываем кремом и кладем на него второй корж. Все повторяем, а остатки коржа взбиваем в блендере для получения крошки, чтобы украсить торт. Оставляем торт в холодильнике на несколько часов, чтобы хорошо пропитался. Приятного аппетита! Быстро и очень вкусно: самый простой рецепт бананового хлеба.