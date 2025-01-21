Похож на "Киевский", но более хрустящий: древний рецепт "Королевского" торта
Торты – это возможность создать что-то особенное и дополнить атмосферу чаепития с родными или друзьями. А с этим рецептом вы сможете превратить в праздник даже обычный день.
Хрустящая текстура и нежный крем – это сочетание, перед которым просто невозможно устоять. "Королевский" торт станет угощением, которое превратится в яркое воспоминание. 24 Канал предлагает сделать его по рецепту портала "Смачненьке".
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Рецепт торта "Королевский"
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
бисквит:
– 250 граммов муки;
– чайная ложка разрыхлителя;
– 100 граммов сливочного масла;
– 4 желтка;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка сметаны;
безе:
– 4 белка;
– щепотка соли;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 250 граммов сахара;
– 100 граммов орехов;
– 1 столовая ложка крахмала;
крем:
– 300 граммов сливочного масла (82%);
– 370 граммов сгущенного молока;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 4 грамма растворимого кофе;
– 3 столовые ложки кипятка.
Приготовление:
- Сначала готовим безе. Взбиваем белки со щепоткой соли до образования густой пены. Затем постепенно добавляем ванильный и обычный сахар, продолжая взбивать, пока масса не станет пышной и будет держать форму.
- Измельчаем грецкие орехи и смешиваем их с крахмалом. Добавляем эту смесь к белковой массе и осторожно перемешиваем.
- Выкладываем порции безе на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сушим безе в духовке при температуре 110 градусов в течение 1,5 часов
- Для бисквита просеиваем муку, смешиваем ее с разрыхлителем, после чего натираем в нее холодное сливочное масло. К желткам добавляем сахарную пудру и соль, тщательно смешиваем и выкладываем эту массу к сливочной крошке.
- Замешиваем тесто, постепенно добавляя к нему сметану, до получения эластичной и немного липкой консистенции. Тесто накрываем пленкой и оставляем охлаждаться в холодильнике на 30 минут.
- После этого делим тесто на несколько частей и раскатываем в лепешки толщиной 3 – 4 миллиметра и диаметром 23 – 25 сантиметров. Для идеально ровных краев можно использовать кондитерское кольцо.
- Перед выпеканием в каждом корже делаем проколы вилкой. Выпекаем в духовке на противне при температуре 180 градусов в течение 10 – 12 минут. Повторяем эти действия для другого куска теста.
- Для крема сначала растворяем кофе в горячей воде и оставляем остывать.
- Далее взбиваем миксером мягкое сливочное масло, постепенно добавляя к нему ванильный сахар, охлажденный кофе и сгущенное молоко.
- Безе смазываем кремом и кладем на него второй корж. Все повторяем, а остатки коржа взбиваем в блендере для получения крошки, чтобы украсить торт.
- Оставляем торт в холодильнике на несколько часов, чтобы хорошо пропитался.
Приятного аппетита!
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