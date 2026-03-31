Кляр из лука – один из самых удачных: почему он подходит и для рыбы, и для мяса

Луковый кляр не теряется на фоне рыбы или мяса, а делает корочку более выразительной, ароматной и значительно интереснее.

Лук дает сочность, яйца и мука формируют нужную текстуру, а сыр и майонез добавляют насыщенности, пишет Мирослава Пекарюк. В результате получается универсальный кляр, который одинаково подходит для филе рыбы, отбивных или печени.

Как приготовить луковый кляр?

30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 луковицы;

– 3 яйца;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 50 граммов твердого сыра;

– 3 столовые ложки муки;

– соль.

Приготовление:

Лук натрите на терке или измельчите в блендере. Добавьте яйца, майонез, натертый твердый сыр, муку и соль. Все хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной. Затем окуните рыбу или мясо в кляр и жарьте до румяной корочки.

Какие специи добавить в кляр?

Для кляра стоит выбрать черный перец, паприку, сушеный чеснок и щепотку куркумы, пишет Все рецепты. Перец дает глубину, паприка – мягкий теплый вкус и красивый цвет, чеснок делает кляр выразительным, а куркума добавляет золотистого оттенка, через который корочка выглядит аппетитнее еще до первого куска.

Если хочется чего-то более деликатного, можно добавить сушеную зелень, белый перец или немного мускатного ореха – особенно для овощей и курятины. Слишком резкие приправы лучше не сыпать. Они легко перебивают вкус основного продукта, а избыток сухих специй может сделать тесто тяжелым и даже горьковатым после жарки.

Поэтому обычно достаточно 2 – 4 специй, которые не "спорят" между собой. Для рыбы хорошо подходят перец, сушеный чеснок, паприка и немного сушеного укропа. Для курицы – паприка, черный перец, чеснок и щепотка карри. Для овощей – белый или черный перец, сушеная зелень, куркума, иногда совсем немного тмина.

