Кляр из лука – один из самых удачных: почему он подходит и для рыбы, и для мяса
Луковый кляр не теряется на фоне рыбы или мяса, а делает корочку более выразительной, ароматной и значительно интереснее.
Лук дает сочность, яйца и мука формируют нужную текстуру, а сыр и майонез добавляют насыщенности, пишет Мирослава Пекарюк. В результате получается универсальный кляр, который одинаково подходит для филе рыбы, отбивных или печени.
Интересно Тесто "600" дает идеальный результат: рецепт "правильных пирожков", которые не черствеют
Как приготовить луковый кляр?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 луковицы;
– 3 яйца;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 50 граммов твердого сыра;
– 3 столовые ложки муки;
– соль.
Приготовление:
- Лук натрите на терке или измельчите в блендере.
- Добавьте яйца, майонез, натертый твердый сыр, муку и соль. Все хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной.
- Затем окуните рыбу или мясо в кляр и жарьте до румяной корочки.
Какие специи добавить в кляр?
Для кляра стоит выбрать черный перец, паприку, сушеный чеснок и щепотку куркумы, пишет Все рецепты. Перец дает глубину, паприка – мягкий теплый вкус и красивый цвет, чеснок делает кляр выразительным, а куркума добавляет золотистого оттенка, через который корочка выглядит аппетитнее еще до первого куска.
Если хочется чего-то более деликатного, можно добавить сушеную зелень, белый перец или немного мускатного ореха – особенно для овощей и курятины. Слишком резкие приправы лучше не сыпать. Они легко перебивают вкус основного продукта, а избыток сухих специй может сделать тесто тяжелым и даже горьковатым после жарки.
Поэтому обычно достаточно 2 – 4 специй, которые не "спорят" между собой. Для рыбы хорошо подходят перец, сушеный чеснок, паприка и немного сушеного укропа. Для курицы – паприка, черный перец, чеснок и щепотка карри. Для овощей – белый или черный перец, сушеная зелень, куркума, иногда совсем немного тмина.
Что еще вкусного приготовить?
Жареная рыба с хрустящей корочкой покорит вас с первого кусочка.
А еще стоит сохранить рецепт невероятного пасхального пирога.