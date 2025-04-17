Секреты львовских хозяек: когда нужно смазывать паску яйцом
- Пасху нужно смазывать желтками яиц только в конце приготовления.
- Обычный процесс смазывания выпечки яйцом перед выпеканием для куличей не подходит.
Приготовление паски – это особый пасхальный ритуал. Здесь нет мелочей, и даже самые маленькие мелочи имеют влияние на конечный результат.
Паска – это особая выпечка, которая имеет свои секреты. Один из них касается даже такого тривиального процесса, как смазывание выпечки яйцом, рассказывает 24 Канал.
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Когда смазывать паску яйцом
Обычно любую выпечку смазывают яйцом перед тем, как отправить ее в духовку. Но паска – особое блюдо, поэтому здесь нужен другой подход.
Опытные хозяйки советуют смазывать куличи яйцом, а точнее желтками, только в конце приготовления. Так они будут иметь идеальный цвет, а верхушку будет легче украшать.
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